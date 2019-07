Idris Elba: «Cuando mi padre murió, nació una versión diferente de mí»

Idris Elba, el 6 de mayo en Nueva York. REBECCA SMEYNE GETTY IMAGES

El polifacético actor está a punto de estrenar una obra de teatro basado en un disco suyo sobre Mandela. Además, acaba de ser ‘dj’ en Glastonbury y prepara cinco películas

Lleva 25 años haciendo, básicamente, de todo, pero el nombre de Idris Elba lleva algo menos de una década siendo conocido. Y, mucho menos, popular. De hecho, curiosamente, una de las cuestiones que ha hecho que este actor londinense de 46 años haya saltado a la fama ha sido un papel que nunca ha tenido: el de James Bond. Más de un año lleva la industria del entretenimiento especulando con que Elba podría ser el primer hombre negro en dar vida al célebre espía al servicio de Su Majestad.

Él no rechaza el papel, pero tampoco se lo han ofrecido, asegura. En cualquier caso, esa no es su guerra. Ya tiene bastantes frentes abiertos. El actor está a punto de estrenar la obra de teatro Tree, basada en el disco Mi Mandela, que él mismo editó en 2014 y que estaba inspirado en su interpretación del líder sudafricano en la película Mandela: Del mito al hombre (2013). Ese álbum, como cuenta ahora en una entrevista con el diario británico The Times, fue también parte de su duelo por la muerte de su padre.

Según cuenta, ese duelo le ayudó a «complementar ideas sobre la pérdida, sobre cómo aceptar la pérdida». «Mi padre murió y yo nací, por raro que suene. Nació una versión diferente de mí, un lado diferente de mi madre. Incluso ahora se me hace difícil escuchar el disco porque me lleva hasta ese lugar», explica en esta extensa entrevista.

En ella, Elba también habla de su reciente matrimonio con la actriz y modelo de origen estadounidense-somalí Sabrina Dhowre. La pareja se unió en abril en el que es el tercer matrimonio para él. El que el pasado noviembre la revista People consideró «el hombre más sexy del mundo». estuvo casado con Kim Norgaard, con quien tiene una hija llamada Isan; y también con Sonya Hamlin. Además, tiene un hijo llamado Winston —igual que su padre, que era originario de Sierra Leona— de una relación con Naiyana Garth.

Esta última boda con Dhowre fue ampliamente fotografiada y apareció en la edición británica de Vogue. No solo eso: llegó hasta la portada de la revista, convirtiendo a la pareja en la primera de origen africano en situarse en ella. Para la novia fue todo un hito, como ella misma documentó en su Instagram («¡Oh, sí! ¡La primera pareja de origen africano en Vogue!», exclamaba). Para el novio, aunque le da cierta importancia y reconoce que puede ser un avance, la cuestión de la raza no es tan fundamental. «No creo que hayamos superado todo hasta que ya no haya que hablar de ello», reflexiona.

«Cuando los periodistas me preguntan sobre la raza, suelo decírselo alto y claro. Les reto. Si leo un artículo sobre Hugh Grant o Brad Pitt, la cuestión de la raza nunca sale a relucir. Entonces nos ponemos a hablar de una obra de teatro y de repente aparece: ‘¿Cómo es ser negro?», explica en la entrevista, dando a entender que es una pregunta más que recurrente en sus conversaciones con la prensa.

Conversaciones que cada vez son más habituales, y cada vez por más cuestiones. Además de esta obra de teatro, el actor tiene en preparación cinco películas, con títulos que oscilan desde la próxima entrega de Fast&Furious a la nueva adaptación de Cats. Pero también cobra cada vez más importancia para él su faceta de músico, con sesiones de DJ que le han hecho mundialmente famoso.

«Es bastante parecida al teatro: manipulas las emociones en tiempo real», dice de esta otra profesión suya, que le hace viajar por todo el mundo y cuyo punto álgido llegó en mayo del año pasado, cuando pinchó en la boda de Enrique de Inglaterra y Meghan Markle. Este año, sin embargo, parece que lo ha superado, ya que el pasado fin de semana actuó en el célebre festival de Glastonbury. Ese fin de semana se convirtió en el primer hombre negro británico en ser cabeza de cartel. «Sí, es cierto», concede sobre cómo logra romper moldes y barreras. «Hay algunos hitos, podemos mirar a estos tiempos y compararlos con otros. Pero lo que también hacemos de forma inherente haciendo eso es recordarnos a nosotros mismos que hay problemas y que no logramos avanzar».

