La confesión del Pentágono sobre los OVNIs que lo cambia todo

Foto: Reuters/Jason Reed File Photo.

¿Hay vida fuera de nuestro sistema solar? Es la gran pregunta que muchas personas se hacen. A lo largo de la historia todos hemos escuchado relatos de OVNIs que surcaban los cielos de Estados Unidos, pero el país nunca confirmó ninguno de estos avistamientos. Tras años de negar este tipo de eventos, Christopher Sherwood, portavoz del Departamento de Defensa americano, ha afirmado finalmente que lo están investigando y admite que hay numerosos informes que atestiguan estos casos.

De hecho, el pasado abril el incremento de los supuestos objetos voladores no identificados en zonas controladas por el ejército estadounidense llevó a la Armada a establecer un nuevo protocolo de acción. Hasta ahora era común que este tipo de «incursiones» fueran ignoradas y, cuando un oficial dejaba registro, no se investigaba. Las autoridades aún trabajan en el borrador que establecerá las nuevas directrices cuando vean «fenómenos aéreos inexplicables«, como los llaman los militares.

Sherwood confirmó a ‘The New York Post’ que «existe una iniciativa secreta del gobierno, llamada Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales (AATIP), con la que prosigue «el estudio y la investigación de fenómenos aéreos no identificados», iniciativa supuestamente cerrada por el Pentágono en 2012.

Extraterrestres

Desde que se conoce que el gobierno de EEUU financia este programa, el interés por los congresistas por acceder a información más detallada también ha aumentado. «El Departamento de Defensa siempre está preocupado por mantener una identificación positiva de todos los aparatos voladores en nuestro entorno operativo, así como por identificar cualquier maquinaria extranjera que pueda ser una amenaza para la patria», asegura el portavoz.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

En 2017 se publicó uno de los vídeos donde se veía a un objeto avistado en San Diego que volaba contra vientos de más de 200 kilómetros por hora

«Ha habido varios informes de aeronaves no autorizadas o no identificadas que han entrado en nuestro espacio aéreo en los últimos años. Por razones de seguridad y protección, la Armada se toma estos informes muy en serio y los investigan todos», explicó la organización a través de una declaración al periódico digital ‘Político’. La aparición de ovnis ocurre “varias veces por mes”, afirma Joseph Gradisher, portavoz de una de las oficinas, a ‘The Washington Post’.

Revelación

Nick Pope, que investigó este tipo de sucesos en secreto para el gobierno británico durante la década de 1990, ha calificado el anuncio como una «noticia bomba». «Las declaraciones oficiales anteriores fueron ambiguas y dejaron la puerta abierta a la posibilidad de que la organización americana simplemente estuviera preocupada por amenazas de la próxima generación de aviones, misiles y aparatos no tripulados, como afirmaron los escépticos. Esta nueva admisión deja claro que realmente estudian objetos voladores no identificados», asegura.

Christopher Sherwood, portavoz del Departamento de Defensa, ha afirmado que continúa Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales

Otros expertos como John Greenewald también están sorprendidos con estas declaraciones. «Ahora podemos decir que hay evidencias reales y oficiales de que algo sucede. Estamos a un paso más cerca de saber la verdad«, explica. «Ademas, para alejarde de la cultura pop del término OVNI, el término que utilizan es UAP (siglas en inglés de Fenómeno Aéreo No Identificado), añade.



Foto: iStock.

Todas estas inquietudes sobre el tema afloraron cuando en 2017 se publicó uno de los vídeos a los que tuvo acceso el ‘Times’ en el que se veía a un objeto avistado en San Diego (California) que volaba contra vientos de más de 200 kilómetros por hora. Lo habían detectado los pilotos de dos aviones de combate F/A-18 Super Hornet de la Armada, que no daban crédito a lo que veían. ¿Tendremos más noticias a partir de ahora? La verdad esta aquí, muy cerca, pero no podemos verla.

Fuente: elconfidencial.com