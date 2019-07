Las claves para entender el conflicto entre los médicos y el Ministerio de Salud

El diálogo se trabó en dos puntos: el SUS y la abrogación de una ley para la Caja Nacional de Salud que es apoyada por la COB. Esto es todo lo que debes saber sobre esta problemática

Dos son los puntos polémicos que han empantanado la problemática relacionada al nuevo Sistema Único de Salud en el país y que actualmente tiene enfrentados al Colegio Médico nacional y al Ministerio del área. Producto de esta falta de diálogo se han dado paros escalonados en el sector dejando sin atención a la población.

Los profesionales exigen que la entrega proyectada por el Gobierno de cerca de 2.900 ítems a personas que trabajan en los hospitales de tercer nivel, sea abierta a convocatoria pública; la segunda demanda es la abrogación de la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud (CNS).

De momento, el reinicio del diálogo entre la dirigencia del Colegio Médico y las autoridades del Ministerio de Salud aún no se realiza porque ambas partes no se han puesto de acuerdo sobre la fecha y el lugar.

Pero ¿por qué se produce este rompimiento y cuáles son las trabas?

La cuestionada aplicación del SUS

En primera instancia se tiene que saber que la implementación del SUS es catalogada por los médicos, como una «medida política con fines electoralistas» que no está concebida para mejorar la atención a la población pues en lugar de mejorar las condiciones, lo que hace es dañar la ya menoscabada salud pública. Aclaran, sin embargo, que apoyan el acceso universal.

Erwin Viruez, presidente del Colegio Médico de Bolivia, recordó que antes del SUS, eran los municipios y las Gobernaciones en los centros de primer y segundo nivel y en los hospitales de tercer nivel, respectivamente quienes debían atender a la población y que esta nueva norma lo que hace es ampliar las prestaciones a un universo que ya tenía prestaciones gratuitas, es el caso de los menores de 5 años, discapacitados, mujeres embarazadas y adultos mayores y que eran financiadas con el 15.5% de la prestación tributaria, pero que igual presentaba fallas y una mala atención, falta de insumos y de recursos humanos.

Entonces, «a raíz de esto aparece electoralmente el tema del SUS y dice ahora vamos a ampliar en la ley 475, ley integral de prestaciones y le daremos cobertura a todos los bolivianos, eso nos asusta porque si no tenemos un sistema que no tiene condiciones de infraestructura, de gestión, recursos humanos, cómo vamos a incorporar a toda la población si no hemos mejorado el sistema que tenemos», señala Viruez.

El Gobierno dota de ítems

El pasado miércoles la ministra de Salud, Gabriela Montaño, hizo entrega de 534 ítems a especialistas, médicos, bioquímicos, enfermeras, auxiliares en farmacia, técnicos en laboratorio, entre otros, que trabajaban a contrato, en ocho hospitales de tercer nivel del departamento de La Paz.

Esta acción forma parte del objetivo que se tiene de entregar casi 2.900 ítems para estos profesionales. En su momento, la ministra refutó la decisión del Colegio Médico de pedir concurso de méritos para la entrega de este beneficio señalando que esta entidad no querría el beneficio de las personas que han cumplido sus labores durante años en el sector.

La ministra Montaño entregando ítems

«Sabemos que muchos de ustedes están durante años trabajando a contrato en condiciones en las que no tenían derecho a vacación y cuando uno no tiene vacación, ni siquiera tienen un espacio para compartir con la familia. A partir de ahora tendrán derecho a vacaciones o aguinaldo como el resto de los trabajadores”, manifestó Montaño durante el acto de entrega.

Según datos oficiales, dados a conocer por el Ministerio de Salud a la agencia ABI, el Gobierno nacional creó más de 17.000 ítems en los últimos 13 años para los centros médicos de todo el país.

«No nos oponemos»

Viruez señala que «muy hábilmente la ministra nos dice tengo esos ítems para darles a los profesionales y ustedes (médicos) se oponen«, le digo entonces, «ministra, eso es mentira (…) estos recursos venían siendo absorbidos en el antiguo sistema pagados con fondos propios y para que la gente entienda, eran cubiertos cuando el paciente iba y pagaba su consulta, su laboratorio, de esa plata se le pagaba; qué lástima que la ministra recién se da cuenta de que esta gente venía trabajando 5, 10 años sin ítems”.

Dicho de otra manera, según Viruez, estos ítems son del sistema antiguo y lo que se está haciendo con la entrega es reponer sus derechos a los profesionales y trabajadores que ya venían trabajando.

Institucionalización y concurso de méritos

La exigencia que hacen los médicos es la institucionalización y que los ítems sean entregados a través de concursos de méritos esto incluso para beneficiar y mejorar las condiciones de quienes los reciban, ¿por qué? la ley señala que el profesional, médico general, gana un sueldo básico, pero si tiene especialización y además hace cursos de actualización, ingresa en un escalafón y mejorará así sus ingresos.

«No sabemos que categorías tienen estos ítems que está entregando la ministra; no nos oponemos a que se les entreguen a los colegas, si no que se debe institucionalizar, porque cuando estos colegas acudan al ministerio en busca de mejorar sus condiciones económicas, el Ministerio les dirá que no es posible porque no han ingresado por concurso de méritos».

La ministra Gabriela Montaño planteó una reunión para el miércoles en La Paz, pero el presidente del ente colegiado, Erwin Viruez, propuso que esta se realice el jueves o viernes, pero en Santa Cruz por una “cuestión de seguridad y garantías” hacia ese sector.

Para Montaño, el Colegio Médico recurre a pretextos para no reanudar el diálogo. Dijo que ayer y hoy tiene compromisos asumidos. De hecho, ayer entregó 141 ítems a personal de salud a contrato, en un acto en el hospital Viedma de Cochabamba.

Reuniones políticas y no técnicas

El Colegio Médico indicó que la declaración de principios les dice de que debe existir salud gratuita. «Tuvimos negociaciones, pero se manejó políticamente a través de los encuentros de salud, en el que participaron sectores sociales como las Bartolinas; nosotros decidimos no participar porque no tuvo un consenso técnico».

Observan también el hecho de que se haya procedido primero a un registro de ciudadanos al SUS pues si se sigue el hecho de que es gratuito y universal, ¿para qué vamos a inscribir?, «ahí empezamos a desconfiar, si nosotros no tenemos recursos, si antes no podíamos atender a los menores de 5 años, embarazadas, de la tercera edad, ahora cómo lo vamos a hacer con el resto de la población».

«Financiera, técnica y administrativamente el SUS no tiene pies ni cabeza, el seguro se está cayendo solito», agregó Viruez.

Caja Nacional de Salud

«En la seguridad social, en la caja, el panorama es sombrío, el directorio es manejado por la Central Obrera Bolivia (COB) ellos colocan las autoridades nacionales y regionales, y ahí nosotros pedimos institucionalización, hay personas que sin ser médicos manejaban la salud de la Caja Nacional», dijo Viruez a EL DEBER.

Según él, se ha demostrado con documentos supuestos sobreprecios, compras de bienes y alquileres irregulares pero que, de forma lamentable, la política ingresó en este centro por lo que piden un control estricto para evitar temas de corrupción. «Nos están manejando como una casa de campaña de la Caja Nacional de Salud y la gente no se da cuenta», enfatizó.

El Colegio Médico de Bolivia pide la abrogación de la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud.

Esta petición es rechazada por la COB, impulsora de esta norma que fue promulgada por el presidente Evo Morales para posibilitar la construcción de 67 hospitales y centros de salud en Bolivia para así ampliar y mejorar la atención de los trabajadores asegurados a esta institución.

Incluso se detalló de que, del total de los nuevos centros, dos serán hospitales de segundo nivel, dos de tercer nivel, un centro para atender enfermedades cardíacas y renales y tres hospitales oncológicos.

