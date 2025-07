Explosión en un centro de entrenamiento policial en EE.UU. deja tres muertos

Al menos tres muertos dejó una explosión registrada este viernes en las instalaciones de la Academia de entrenamiento del Centro Biscailuz del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD). Además, una persona fue hospitalizada, informan medios locales.

Fuente: https://actualidad.rt.com

La explosión se reportó alrededor de las 7:25 de la mañana (hora local), lo que provocó una evacuación inmediata de las instalaciones y una respuesta de emergencia de varias agencias. Las vías de la zona permanecen cerradas mientras se realiza la investigación de los hechos.

🚨#BREAKING: Three people have sadly passed away after an apparent accidental explosion occurred at a Los Angeles Sheriff’s Department training facility

📌#LosAngeles | #California

At this time dozens of emergency crews are on the scene in East Los Angeles, California,… pic.twitter.com/Y84cCGEG4W

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 18, 2025