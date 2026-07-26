Alguien le robaba sus prendas íntimas, y queda atónito al pillar al ladrón ‘in fraganti’

El animal, que vive en un estanque cercano, mostraba un comportamiento inusualmente agresivo.

Fuente: RT

Un castor se ha convertido en el protagonista de una insólita historia en las redes sociales en Polonia, después de que un vecino descubriera que el animal le robaba la ropa que dejaba secar en el patio de su casa. Según informan medios locales, el hombre llevaba tiempo notando la desaparición de sus prendas, pero fue pura casualidad que lograra atrapar al peculiar ladrón ‘in fraganti’.

El afectado relató la historia en las redes, donde señaló que el castor se comportaba de manera inusualmente agresiva: cada vez que alguien se acercaba al estanque, el animal comenzaba a sisear «como un cerdo furioso». El autor de la publicación admitió que al principio incluso llegó a pensar que se trataba de una serpiente oculta entre los juncos.

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El hombre sugirió que la ropa robada podría estar siendo utilizada para construir una madriguera o una represa, aunque admitió desconocer si ese comportamiento era normal en los castores y pidió consejo a los internautas sobre cómo lidiar con un vecino tan inusual.

«Salí a ver qué tramaba, y este tipo astuto corrió al patio, arrancó la ropa interior que estaba tendida y, con ella entre los dientes, se metió directamente en el agua. Me quedé paralizado, pero él se dio la vuelta, me siseó y desapareció en el agua como un demonio del barro. Los calcetines y las camisas de trabajo habían desaparecido antes, y no había relacionado con nada. No sé, quizás los está recogiendo para construir una cabaña», relató.

La publicación se viralizó rápidamente y recibió cientos de comentarios, aunque la mayoría de los usuarios optaron por bromear en lugar de ofrecer consejos serios.