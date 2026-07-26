«Contenido sin censura»: La razón por la cual unas marmotas tienen OnlyFans

La iniciativa ha sido bautizada irónicamente como ‘OnlyMarms’ (‘solo marmotas’).

Fuente: RT

Ante los severos recortes de fondos federales, científicos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) han recurrido a una insólita vía para financiar sus investigaciones: abrir una cuenta en OnlyFans.

Lejos de compartir material para adultos, el equipo del Proyecto Marmota, que investiga marmotas de vientre amarillo, ofrece «contenido sin censura» de estos curiosos roedores. La iniciativa, bautizada irónicamente como ‘OnlyMarms’ (‘solo marmotas’), busca salvar décadas de estudio mediante la publicación de videos de los animales jugando, cavando y armando sus madrigueras, recoge Live Science.

«Lo intentamos por frustración ante un entorno de financiamiento extremadamente desafiante», confesó el investigador Daniel Blumstein. Aunque aclaró que la medida no logrará sustituir el presupuesto gubernamental, confía en que las suscripciones ayudarán a costear los suministros básicos.

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El experto garantizó que el llamativo perfil es apto para todo público, ofreciendo simplemente una mirada íntima, tierna y natural a la cotidianidad de los animales que tanto luchan por proteger.