Los árbitros para los próximos duelos de octavos de final de la Conmebol Sudamericana

FOX Sports Digital

CONMEBOL entregó este lunes la designación de los árbitros para los próximos encuentros de ida de los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana, que volverá a la acción el martes 23 de julio.

Revisa a continuación los jueces que impartirán justicia en la semana 30 de acción en el torneo continental.

– Peñarol vs. Fluminense (23/7): Arnaldo Samaniego (PAR) / VAR: Germán Delfino (ARG)

– Zulia vs. Sporting Cristal (23/7): Eber Aquino (PER) / VAR: Wilton Sampaio (BRA)

– Botafogo vs. Atl. Mineiro (24/7): Raphael Claus (BRA) / VAR: Anderson Daronco (BRA)

– Independiente vs. Univ. Católica (25/7): Jesús Valenzuela (VEN) / VAR: Alexis Herrera (VEN)

– Corinthians vs. Wanderers (25/7): José Argote (VEN) / VAR: Facundo Tello (ARG)