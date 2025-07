Agenda informativa: las 10 fuerzas políticas tienen hasta este jueves para sustituir candidaturas

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 3 de julio

Las elecciones generales se llevarán a cabo el 17 de agosto próximo.

– Vence el plazo para la sustitución de candidatos para las presidenciales

Según el calendario electoral, hasta este jueves 3 de julio los candidatos actualmente inscritos en las listas al Legislativo o a la presidencia y vicepresidencia pueden presentar renuncia a sus postulaciones y ser reemplazados por otros. El inciso III del artículo 108 de la Ley de Régimen Electoral establece que: “Las sustituciones por causa de renuncia podrán presentarse hasta cuarenta y cinco (45) días antes del día de la elección (…). El renunciante ya no podrá participar como candidato en ese proceso electoral ni será reubicado en otra candidatura”. En las pasadas horas se conoció sobre la inhabilitación de Jaime Dunn como candidato presidencial de Nueva Generación Patriótica (NGP), este caso es especial, porque según la norma el frente afectado tiene un plazo de cinco días para un recurso extraordinario de revisión o sustituir la candidatura de Dunn. Otras organizaciones políticas deben inscribir a los sustitutos hasta las 23:59 de esta jornada, indefectiblemente.

– Luis Arce participa en la cumbre del Mercosur en Argentina

El presidente Luis Arce participa en la cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) que se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires. La primera sesión de la cumbre de jefes de Estado cuenta con la participación del presidente pro tempore del bloque, Javier Milei, quien oficia de anfitrión; en esta jornada, habrá una ronda de participación de los presidentes. La cumbre del Mercosur rendirá un informe general y traspasará la presidencia pro témpore a Brasil. El emblemático Palacio San Martin, ubicado en la capital argentina, es sede de la LXVI Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común y la Cumbre de Presidentes del Mercosur y Estados Asociados, que concluirá este jueves. Bolivia participa como miembro pleno desde agosto de 2024, cuando entró en vigencia el Protocolo de Adhesión de Bolivia al Mercado Común del Sur, que representa más del 82% del Producto Interno Bruto (PIB) total de Sudamérica. Arce también sostendrá reuniones bilaterales con sus pares de Brasil y de Uruguay.

– Choquehuanca da por aprobado crédito de $us 30 MM en su estación en grande

La sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que inició la pasada jornada y concluyó en las primeras horas de este jueves no estuvo exenta de incidentes, debido a que la aprobación de un crédito de 30 millones de dólares financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) generó polémica por los problemas técnicos presentados en la votación del pleno del Legislativo. Incluso, se procedió a una segunda ronda, pero los asambleístas denunciaron que sus equipos no registraban su voto, lo que provocó que algunos senadores y diputados abandonen el hemiciclo. Al final, al no haber un secretario en sala, el presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, dio por aprobado el proyecto de Ley en su estación en grande, declaró un cuarto intermedio y señaló que en las próximas horas se informará sobre la convocatoria para continuar con la agenda inconclusa. La decisión ha generado controversia y este jueves las bancadas anunciaron que definirán su posición sobre la decisión de Choquehuanca.

– Diputados considerarán el contrato del litio con China y dos créditos

El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, convocó a sesión del pleno para este jueves 3 de julio con una agenda que incluye el contrato con la empresa china CBC para la explotación del litio y dos créditos internacionales. El acuerdo en cuestión contempla la producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, entre la Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa Hong Kong CBC, pese a que generó protestas en el departamento de Potosí, donde las fuerzas vivas dudan de los beneficios del proyecto para la región. La oposición a este proyecto continúa, la dirigencia de la provincia Lípez pide a los asambleístas que rechacen el contrato, al considerar que no es claro respecto a los impactos ambientales, además de que omite la consulta previa con las comunidades locales y no sería conveniente en el tema de regalías. En la sesión de este jueves también se tratará un crédito para el Programa Nacional de Empleo por 100 millones de dólares y el proyecto carretero Okinawa-Cruce RF. 09 (Los Troncos), por 74,8 millones de dólares.

– La vacuna SRP se aplicará a niños hasta los nueve años

En un contexto de incremento de casos de sarampión, por instrucción del Ministerio de Salud, desde este jueves, todo el sistema sanitario del país aplicará la vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis) a niños hasta los nueve años, lo que implica una ampliación del rango de edad. Anteriormente, la vacuna SRP estaba indicada para niños hasta los cinco años. Las dosis podrán ser aplicadas a un rango poblacional más amplio. El país enfrenta una emergencia nacional por la epidemia de sarampión que afecta ya a cuatro departamentos. Respecto al sarampión, hasta esta jornada se registran 76 contagios, según esa cartera de Estado, con la confirmación de dos nuevos casos, uno en Viacha (La Paz) y otro en Trinidad (Beni). Estos se suman a los 68 en Santa Cruz, cinco en La Paz y uno en Potosí. Pero, en Santa Cruz reportaron el martes cinco contagios más en el primero, que registraría con ellos 73; y Potosí dos más, con el que su acumulado se elevaría a tres. con los reportes de esos dos Sedes, el total nacional sería de 83.

– La Paz Expone abre sus puertas este jueves y espera 100.000 visitantes

La VIII versión de la Feria Internacional y Multisectorial La Paz Expone 2025 abrirá sus puertas este jueves en el campo ferial Chuquiago Marka, en la sede de gobierno, y espera recibir a más de 100.000 visitantes. El evento es organizado por la Federación de Empresarios Privados de La Paz y la Unidad de Programas y Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas. El acto se inauguración está programado para las 19.00 y se espera la presencia del presidente Luis Arce. Durante 11 días, prevé reunir a más de 400 expositores de diferentes sectores y proyecta superar los $us 16 millones en intenciones de negocios. Este año, en su octava versión, se denomina La Paz Expone del Bicentenario. Según los organizadores, este jueves el ingreso será gratuito y habrá otras promociones posteriores: el lunes la entrada será 2×1 y los estudiantes ingresarán gratis; los martes las mujeres tendrán entrada libre; los miércoles los varones no pagarán entrada y los jueves habrá otro 2×1 si van con un amigo o familiar.