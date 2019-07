Médicos de Bolivia: Advierten cerrar hospitales por falta de bioseguridad

Murió el doctor Gustavo Vidales

> Ministra Gabriela Montaño dijo que “no es humana ni ética la campaña de desinformación que se realiza por redes sociales (…)” > Colegio Médico declaró “duelo nacional” y ratificó paro nacional para mañana

DUELO EN EL COLEGIO MÉDICO DE LA PAZ POR LA MUERTE DE GUSTAVO VIDALES.

Ante la muerte del gastroenterólogo Gustavo Vidales Mostajo, aquejado de arenavirus y frente a la falta de bioseguridad; el Colegio Médico advirtió ayer “con cerrar los hospitales si no se cuenta con las condiciones adecuadas para trabajar”.

Asimismo, Luis Larrea, representante regional de los galenos, ratificó el paro nacional para mañana e informó que fue declarado “duelo nacional”, por el deceso de su colega.

Señaló que “la población corre peligro” porque el Ministerio de Salud no está brindando condiciones adecuadas ni a pacientes ni a médicos.

El representante del sector hizo referencia al tratamiento que se empleó en los casos de arenavirus, mencionando que los antivirales tendrían que haber sido administrados por vía intravenosa y no oral.

Asimismo, recordó que en días pasados la ministra de Salud, Gabriela Montaño, dijo reiteradas veces que “el arenavirus estaba controlado”, incluso antes de saber “de qué virus se trataba”.

Contrariamente, Larrea afirmó que esta enfermedad “no está controlada y que se necesitan acciones urgentes del Gobierno”.

Asimismo, lamentó que el otro galeno infectado, Marco Ortiz, continúa con un diagnostico reservado y se encuentra en estado crítico. Se sabe que habría empeorado en las últimas horas con la afección de sus riñones.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Edwin Viruez, sostuvo que desde que rige el Sistema Único de Salud (SUS) en el país (1 de marzo), las condiciones de atención en los hospitales y centros de salud han empeorado por la alta demanda de pacientes que buscan servicios de forma gratuita. Dijo que, por ello, colapsan los centros (médicos) ante la indiferencia de las autoridades sanitarias.

En tanto, la ministra Montaño, quien confirmó la muerte del médico Vidales, aseguró que “se extremó esfuerzos para preservar la vida del galeno, aplicando el tratamiento recomendado a nivel internacional para estos casos”.

“Muy triste al comunicar que a las 08.15 ha fallecido el doctor Gustavo Vidales, según informe médico debido a una disfunción orgánica múltiple”, anunció en conferencia de prensa conjunta con el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Bolivia, Alfonso Tenorio.

Más adelante, como respuesta a la reacción del Colegio Médico y de la población a través de las redes sociales y ante la publicación de un comunicado (que sería falso), escribió a través de Twitter: “No es humana ni ética la campaña de desinformación que se realiza (…) alertando de una cuarentena en el Hospital Obrero, a raíz de la muerte del galeno (…)”.

Los médicos denuncian que no tienen las condiciones adecuadas para trabajar en los hospitales. Temen por su seguridad y la de los pacientes.

Los médicos no tienen las condiciones adecuadas para trabajar y también la población corre peligro, informó el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, después de anunciar el deceso de su colega Gustavo Vidales. De continuar la situación de inseguridad sanitaria, el sector advirtió con cerrar los nosocomios.

En conferencia de prensa el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, respecto al fallecimiento del médico Gustavo Vidales, mencionó que los galenos van a exigir al Gobierno condiciones adecuadas de seguridad para trabajar, ya que el sistema de salud no tiene los recursos propicios para ejercer la profesión.

El representante del sector hizo referencia al tratamiento que se empleó en los casos de arenavirus, mencionando que los antivirales tendrían que haber sido administrados por vía intravenosa y no oral.

En esa línea, el sector pide más recursos económicos al Gobierno para mejorar las condiciones de seguridad y de atención en los servicios de salud. Mencionó que por el momento nadie sabe con certeza la clase de virus al que nos enfrentamos y que hasta el momento ya se llevó tres vidas humanas. “El Ministerio de Salud no conoce de la enfermedad y se debe realizar una investigación, para saber por qué ataca a diferentes órganos”.

En referencia al médico que se encuentra en terapia intensiva en la Caja Petrolera, mencionó que ha decaído desde el viernes de la semana pasada, el virus habría atacado a sus pulmones y nuevamente estaría entubado, para ayudar a su respiración. Por lo que su caso no estaría controlado, siendo que presentaba un diagnóstico favorable y necesita bastante atención.

Desde el principio, el Colegio Médico habría pedido a las autoridades un suero elaborado partir del plasma de la sangre de personas inmunes a la enfermedad, estos casos podrían encontrarse en el Beni y en menor medida Caranavi. Sin embargo, el Ministerio de Salud no habría realizado el rastrillaje correspondiente para poder identificar a estas personas.

Respecto al paciente que continúa en terapia intensiva, el Colegio Médico hizo conocer que el virus ataca a la sangre y diferentes órganos, por lo que se requieren investigaciones, y para ello se necesitan recursos económicos con lo que aún no se cuentan.

Es en ese sentido y para ser escuchados por el Gobierno, el sector ratificó el paro de 48 horas a partir del viernes 12 de julio y de no tener una respuesta a sus demandas, se adelantó que las protestas serán radicalizadas a nivel nacional, no se descartó declarar un paro indefinido.

“Para la Ministra de Salud (la enfermedad) está controlado, pero debería decir ¿qué acciones se deben tomar?, porque ella no sabe todo lo que tiene este virus, por lo tanto le decimos que ya no le mienta a la población. No hay nada controlado, porque hasta ahora no hemos hecho los estudios necesarios para saber qué es lo que hace este virus”, indicó el representante del Colegio Médico.

Los galenos le piden al Gobierno sentarse a dialogar el día lunes para tratar varios temas, entre ellos mayor inversión en el sector salud y el cumplimiento de habilitación de ítems para médicos, con la finalidad de mejorar la atención a la población.

La población de Caranavi tiene que mantenerse tranquila así como los turistas, pero si se presentan los síntomas como fiebre, cefaleas, dolor abdominal y en las articulaciones, deben asistir de inmediato a los hospitales o centros de salud.

