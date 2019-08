Mesa se escuda en la “guerra sucia” y no transparenta sus cuentas

Luego de que el ex ministro de información, Mauricio Balcázar, reiterara anoche en un programa de TV que Carlos Mesa “extorsionó” al MNR por una suma millonaria para no renunciar a la candidatura vicepresidencial en el 2002, el actual postulante de CC alegó que “no entrará en el juego de la guerra sucia” y evadió responder si pidió o no esos pagos.

Con el mismo argumento, Mesa descartó otras controversias económicas que lo rodean, como el financiamiento de 10 millones de dólares para su campaña señalado por su ex vocero Diego Ayo y el presunto “incentivo” a Edwin Rodríguez para bajarse de su postulación.

“La vieja política debe quedarse en el pasado”, argumentó Mesa, en una frase-boomerang que podría volverse en su contra.

Lo cierto es que la transparencia en las cuentas de los candidatos es vital, cuando uno de los problemas principales a enfrentar en el país es la corrupción. Ante las dudas, quien no tiene nada que ocultar no tiene por qué evadir temas.

Ver aquí la documentación sobre pagos por 831.454 dólares recibidos en las cuentas del canal de Mesa en el periodo 2002-2003:

