Michelle Obama se suelta la melena

Michelle Obama está dispuesta a seguir rompiendo lanzas por las mujeres. Y la última forma que ha encontrado de hacerlo es liberarse de algunas de las imposiciones que asumió durante su etapa como primera dama de Estados Unidos. Durante los dos años que han pasado desde que abandonó la Casa Blanca se ha atrevido con estilismos más rompedores que los que elegía con cuidado durante la etapa en la que su marido era el presidente de Estados Unidos, y ahora ha convertido su cabellera rizada en una nueva bandera.

El pasado sábado Michelle Obama reunió a una nutrida audiencia en Nueva Orleans para hablar de su libro de memorias, Mi historia, y para el público que se congregó a escucharla no pasó desapercibido que la cabellera lisa y más oscura que ha lucido durante tantos años, ahora parecía más libre con sus rizos naturales y algo más clara en las puntas.

Hey, #EssenceFest! I brought a few of my girlfriends with me to New Orleans and we can’t wait to join you tonight in the Superdome. Who’s ready?! pic.twitter.com/OHzh2ZD9UW

— Michelle Obama (@MichelleObama) 7 de julio de 2019