Jaime Dunn exige al TSE decidir su impugnación en 24 horas y advierte posibles trabas

Luego que representantes de NGP remitieron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un documento de recurso de revisión extraordinaria para que su candidato presidencial Jaime Dunn sea habilitado, éste afirmó este lunes que el órgano electoral debería resolver en 24 horas la impugnación que presentó, a pesar de que la normativa otorga a la entidad un plazo de hasta 15 días para pronunciarse. Ante ese panorama advirtió que no descarta que se encuentre con trabas como «sucedió hasta la fecha».

“Seguramente seguirán habiendo trabas, pero la ley es clara, al igual que los procedimientos”, aseguró Dunn en declaraciones a la prensa. Según sostuvo, su candidatura cumple con todos los requisitos legales, por lo que confía en ser habilitado para continuar en carrera rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto.

Dunn insistió en que la urgencia del caso amerita una respuesta inmediata del TSE para no afectar el cronograma electoral. “El plazo, de acuerdo con la norma, es de hasta 15 días; sin embargo, entendemos que por la emergencia y la urgencia, esto máximo debería resolverse en 24 horas”, subrayó.

El aspirante presidencial también mencionó que durante el proceso de inscripción enfrentó una serie de obstáculos administrativos y retrasos que calificó como intencionales. “Claramente hubo mecanismos que nos retrasaron hasta los últimos 16 minutos. A pesar de la burocracia, las pérdidas de documentos y de carpetas, logramos presentar toda la información como corresponde”, relató.

Finalmente, Dunn manifestó su desconfianza sobre la posibilidad de nuevos inconvenientes: “Seguramente seguirán habiendo trabas, pero contamos con todo lo necesario para continuar y confío en que el TSE actuará conforme a derecho”.

El candidato presidencial presentó un nuevo documento de la Contraloría General del Estado que ratifica que no tiene deudas públicas pendientes. Luego, esa documentación fue llevada al órgano electoral.

Esto se da después de que la semana pasada, Sala Plena del TSE rechazó la inscripción de Dunn porque los vocales no tenían certeza de que el aspirante tiene o no deudas con el Estado. Ante ello, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, indicó que Dunn podría continuar en carrera si apela la decisión en la etapa de revisión extraordinaria. Ahora, cumpliendo esa etapa, los vocales tienen que analizar el documento lo antes posible y resolver si finalmente está habilitado o no.