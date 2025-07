Dunn presenta documento de Contraloría que certifica que no tiene deudas con el Estado

Dunn y el delegado de NGP, Juan José Vargas, ingresaron el documento al Tribunal Supremo Electoral (TSE) como parte del recurso de revisión extraordinaria para que sea habilitado como candidato.

Fuente: ANF / La Paz

El candidato presidencial por Nueva Generación Patriótica (NGP), Jaime Dunn, presentó un nuevo documento de la Contraloría General del Estado que ratifica que no tiene deudas públicas pendientes.

Luego de las 13.00 de este lunes, Dunn y el delegado de NGP, Juan José Vargas, ingresaron el documento al Tribunal Supremo Electoral (TSE) como parte del recurso de revisión extraordinaria para que sea habilitado como candidato.

La semana pasada, Sala Plena del TSE rechazó la inscripción de Dunn porque los vocales no tenían certeza de que el aspirante siga teniendo deudas con el Estado, pese a que el documento era claro y en detalle demostraba que todos los pendientes fueron solucionados.

“La Contraloría General del Estado, CERTIFICA que en el registro de requerimientos de pago, acciones Judiciales, procesos administrativos internos, dictámenes de responsabilidad e informes de auditoría interna que le son reportados por las Entidades y Empresas Públicas de acuerdo con el articuls 27 inciso g) de la Ley No. 1178 y el artículo 45 del Decreto Supremo No. 23215: DUNN DE AVILA JAIME GUILLERMO, (…) No presenta información inscrita en su contra. Es cuanto se certifica a requerimiento escrito del interesado, con el Objeto de: RESOLUCIÓN TSE-RSP-ADM N 0202/2025 CONVOCATORIA A ELECCIÓN DE AUTORIDADES Y REPRESENTANTES DEL ESTADO PLURINACIONAL 2025 ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL”, dice el documento presentado esta jornada ante el TSE.

La semana pasada, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, indicó que Dunn podría continuar en carrera si apela la decisión en la etapa de revisión extraordinaria. Ahora, cumpliendo esa etapa, los vocales tienen que analizar el documento lo antes posible y resolver si finalmente está habilitado o no.