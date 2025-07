Jaime Dunn aún puede revertir su inhabilitación; el economista dice que sin él las elecciones serán ‘ilegítimas’

COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Presidente del TSE dice que Dunn todavía puede ser candidato y aparecer en la papeleta electoral

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, aseguró que la inhabitación de Jaime Dunn como candidato presidencial puede ser revertida si en los siguientes días se demuestra con claridad que no tiene deudas pendientes con el Estado. La jornada pasada, la Sala Plena del TSE decidió inhabilitar a Dunn como candidato presidencial porque los documentos que envió no pudieron dar certeza sobre si aún tiene deudas pendientes en la Contraloría General del Estado. “Hay un recurso que se llama el recurso de revisión extraordinaria que él puede plantearlo en los próximos días y si lo presenta junto con ese recurso un documento definitivamente claro, la Sala Plena puede revisar esa decisión”, indicó Hassenteufel. Pese a que Dunn envió el documento que la Contraloría le entregó con todo el listado de deudas saldadas, los vocales del TSE no encontraron “claridad” en el documento para establecer si tiene o no aún cuentas pendientes. Nueva Generación Patriótica anunció que agotará instancias para que su candidato entre en carrera electoral.

Al igual que Evo Morales, Jaime Dunn dice que las elecciones sin su candidatura serán ‘ilegítimas’

El candidato presidencial inhabilitado de Nueva Generación Patriótica (NGP), Jaime Dunn, consideró este jueves que las elecciones nacionales sin su presencia serán ilegítimas, porque se coartará el derecho de una parte de la población a ejercer su derecho a elegir a quien consideran que es la persona idónea para solucionar los problemas que aquejan al país, además que se generará incertidumbre en la ciudadanía sobre la legitimidad del proceso electoral. Esta posición coincide con la expresada por Evo Morales, quien en reiteradas oportunidades dijo que los comicios presidenciales de agosto venidero sin su persona no tendrán validez ni legitimidad, porque se excluirá al candidato con mayor intención de voto; es más, la pasada jornada, su equipo jurídico presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una misiva mediante la cual solicitan restituir la personería jurídica del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), reponer la directiva del Movimiento al Socialismo (MAS) a la cabeza de Morales e inscribir al exmandatario como candidato.

TSE aclara que delegado político no presentó documentación de diputada Luciana Campero, para el cual se tiene constancia del incumplimiento

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, afirmó este jueves que la inhabilitación de la diputada de (CC), Luciana Campero, no tiene nada que ver con la falta de renuncia a su cargo, sino a la omisión del delegado de su organización política LIBRE, quien no presentó la documentación requerida dentro del plazo establecido, en referencia a la declaración notarial de inelegibilidad, del que se tiene la constancia mediante el «check list» (revisión de los requisitos presentados). Incluso dijo que las inhabilitaciones fueron informadas de manera pública y que el delegado tenía 72 horas para subsanar, pero no lo hizo. “Lo resumiría en que el delegado acreditado por esa organización política no entregó el documento de la candidata. Tenemos las carpetas necesarias, pueden ser revisadas y la candidata puede aproximarse a las oficinas y ver la carpeta que tenemos en el TSE”, precisó Ávila, al referirse a la denuncia pública de la diputada Campero, sobre su inhabilitación.

Arce denuncia en el Mercosur los «intereses sectarios» que causaron grandes pérdidas en Bolivia

El presidente Luis Arce denunció la mañana de este jueves en la Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur (Mercosur) a los «intereses sectarios» que causaron grandes pérdidas en el país durante el mes pasado. «Agradecemos su sana preocupación por los hechos acontecidos en las últimas semanas en Bolivia, que lamentablemente en los últimos años ha sido víctima de intereses sectarios y anticonstitucionales, acciones que han derivado en grandes consecuencias económicas y que lamentablemente han costado vidas, se debe precisamente a una concepción política nada revolucionaria y de izquierda, como a veces se difunde fuera de mi país», declaró Arce durante su discurso en el Palacio San Martín. El Jefe de Estado hizo alusión en su discurso a los 15 días de bloqueo nacional de caminos que ordenó su exaliado Evo Morales, una medida de presión que causó grandes pérdidas económicas y se saldó con la muerte de cinco personas, cuatro de ellas efectivos de la Policía.

Tuto Quiroga afirma que recortará ‘unos miles’ de funcionarios si es electo

En el marco de su plan para reducir el tamaño del Estado, el candidato Jorge Tuto Quiroga explicó que contempla rebajar unos miles de funcionarios. Aclaró que no podría más, debido a que la mayoría de los servidores son del sector salud, educación y seguridad. “Hay unos miles que se van a ir a su casa. Yo no necesito tener empleados públicos que vengan a los actos a amarrarme los guatos o aplaudirme como focas”, dijo. Indicó que existen unos 440 mil empleados públicos, de los cuales el 75% está en salud, educación y seguridad. Su estrategia, particularmente para salud y educación, es profundizar la descentralización y autonomías, para traspasar la administración a los gobiernos locales para mejorar la gestión y no se haga desde los ministerios. Quiroga enfatizó que sí existen supernumerarios en el Gobierno central y abordar ese tema será el desafío de la próxima administración. Si bien anticipó que el recorte será por “miles” de empleados, evitó precisar una cifra. Anunció que próximamente presentará su plan de “podadora”, con el cual recortará gastos a un nivel razonable que permita parar la inflación.

Cronenbold se retira de la política; cuestiona a Evo y Lucho por “la muerte del MAS”

El ex alcalde de Warnes Mario Cronenbold reapareció para anunciar que se retira temporalmente del escenario político, luego de su breve paso por la jefatura de campaña de Alianza Popular, la alianza que postula a Andrónico Rodríguez como candidato presidencial. En sus declaraciones, afirmó que hará una pausa para “descansar y disfrutar de sus hijos”, al tiempo que criticó con dureza a los líderes del MAS y lamentó la crisis interna de ese partido. “Cuando quieran entrevistarme, hablemos de fútbol, de Blooming, de lo que quieran, pero de política, no”, dijo. El exalcalde reveló que mantuvo conversaciones con diferentes actores políticos, incluidos Eduardo Del Castillo, la alcaldesa Eva Copa y representantes de la agrupación ciudadana Morena. Sin embargo, aclaró que su decisión fue mantenerse al margen. “Mi sueño era nacer en el MAS y morir en el MAS, pero lamentablemente al MAS lo mataron antes de tiempo”, declaró. Según Cronenbold, los principales responsables de la fractura y el desgaste del partido oficialista son Evo Morales y el presidente Luis Arce.

Camacho afirma que su causa sigue firme y llama a consolidar el cambio en las urnas

Desde el centro penitenciario de Chonchocoro, el gobernador de Santa Cruz y líder de la agrupación Creemos, Luis Fernando Camacho, reafirma su convicción sobre la lucha que emprendió en octubre de 2019 y por la cual guarda detención preventiva, que él califica como un ‘secuestro’; situación que -asegura- será revertida en las elecciones nacionales de agosto venidero, cuando la gente plasme con su voto el cambio que necesita el país. En un mensaje cargado de simbolismo y a poco menos de dos meses de los comicios presidenciales, Camacho garantiza mantenerse firme desde la celda ‘donde el masismo me tiene secuestrado’, porque, para él, el cambio en la administración del país es un camino sin retorno, el cual será consolidado en las urnas este 17 de agosto venidero. Las encuestas muestran una clara inclinación de la gente a la transición de un sistema de gobierno socialista a otro de corte más liberal. “Intentaron romperme, pero no lo lograron; porque una causa no se rompe. Sé que el sacrificio no es en vano” señaló.

Increpan a Omar Yujra por “impedir” ingreso de cívicos de Potosí a sesión para tratar contrato de litio

La diputada de CC, Lissa Claros acusó al presidente de la Cámara de Diputados de impedir que el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ingrese a la sesión para hacer conocer su rechazo a la ley sobre un contrato de litio que fue agendada para la sesión de este lunes. “Usted ha impedido que entre la gente de Comcipo. Usted ha dado instrucciones para que no ingresen. Usted no es dueño del hemiciclo”, le gritó Claros a Yujra. Más temprano la diputada Janira Román denunció que Yujra agendó el tratamiento de uno de los contratos de litio en la sesión de este jueves. Asegura que es irregular pues existen observaciones a la empresa china Hong Kong CBC Investment Limited Sucursal. Claros señaló que tras haberse denunciado que Yujra no dejaba ingresar a los cívicos potosinos, ordenó que se haga una lista de las personas que iban a ingresar. ”Están controlando como si nosotros hubiéramos entrado con dinamita. Las sesiones son públicas, abiertas”, manifestó Claros.

Del Castillo promete nacionalizar “chutos”, actividad ilegal por la que fue cuestionado cuando era ministro

El exministro de Gobierno y actual candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Eduardo Del Castillo, prometió nacionalizar los autos ilegales “chutos” que existen en el país; argumentó que su propuesta es justa, pese a que la procedencia de esos motorizados son producto de atracos e incluso muerte de personas. “Proponemos algo justo y posible: la legalización del auto chuto pagando una suma módica al alcance del pueblo. ¿Qué pedimos a cambio? Que ese vehículo se transforme en híbrido, que le pongamos un kit verde para que también funcione con electricidad”, dijo Del Castillo. Durante su gestión como ministro de Gobierno, el investigador chileno Hugo Bustos reveló una gran estructura criminal integrada incluso por policías que se dedicaban al millonario negocio de internar y vender autos ilegales en Bolivia. Según reportes anteriores de la Cámara Automotriz, en el país existen aproximadamente un millón de vehículos ilegales que fueron internados por algunos de los 70 pasos ilegales en la frontera con Chile.

Si Bolivia “se duerme en sus laureles” se quedará con los ductos vacíos para transportar el gas argentino a Brasil, advierte experto

Si Bolivia no hace nada para arrendar su sistema de transporte y llevar el gas argentino de Vaca Muerta hacia Brasil, tarde o temprano, Paraguay puede ocupar el lugar del país, ya que acaba de suscribir un acuerdo destinado a impulsar el gasoducto bioceánico, según advirtió el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos. Argentina y Paraguay firmaron el miércoles en Buenos Aires un memorando de entendimiento para avanzar en la integración en el suministro de gas natural argentino al mercado paraguayo y, de allí, a Brasil, informaron fuentes oficiales, reportó EFE. Según informó el Ministerio de Economía argentino en un comunicado, el memorando tiene «el objetivo de avanzar en la integración gasífera regional y fomentar el desarrollo energético de ambos países». Ríos explicó que Argentina tiene suficiente producción de gas, pero en Paraguay no existe demanda porque es un país sobre todo agropecuario, sin embargo, sí hay requerimiento en Brasil, porque hay una industria cementera, ladrillos, química, petroquímica, entre otras.

El Gobierno debe “atacar” el “gigantesco” déficit fiscal para frenar la inflación, dice el analista Chávez

Entre enero y junio de 2025, la inflación acumulada en Bolivia alcanzó el 15,53%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), cifra que duplica las proyecciones del Gobierno nacional para todo el año. Para el analista Gonzalo Chávez, el Gobierno debe “atacar” el déficit fiscal y el gasto público para frenar la creciente la inflación. “No estamos haciendo lo más elemental que es atacar el origen del problema que es el déficit público gigantesco que tenemos hace 12 años, si no entendemos eso vamos a seguirle poniendo cosmética a la inflación y no vamos a resolver la subida de precios que cada vez está más elevado”, señaló. El Gobierno ha implementado una serie de medidas para combatir el contrabando a la inversa, que según los productores genera el incremento del precio de algunos productos de la canasta familiar, entre ellos el desplazamiento de los militares. Pero además ha frenado las exportaciones precisamente con la intención de garantizar el abastecimiento del mercado interno. “Todas esas medidas son inútiles”, sostuvo Chávez.

