TSE aclara que delegado político no presentó documentación de diputada Luciana Campero, para el cual se tiene constancia del incumplimiento

eju.tv / Video: No Mentirás

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, afirmó este jueves que la inhabilitación de la diputada de (CC), Luciana Campero, no tiene nada que ver con la falta de renuncia a su cargo, sino a la omisión del delegado de su organización política LIBRE, quien no presentó la documentación requerida dentro del plazo establecido, en referencia a la declaración notarial de inelegibilidad, del que se tiene la constancia mediante el «check list» (revisión de los requisitos presentados). Incluso dijo que las inhabilitaciones fueron informadas de manera pública y que el delegado tenía 72 horas para subsanar, pero no lo hizo

“Lo resumiría en que el delegado acreditado por esa organización política no entregó el documento de la candidata. Tenemos las carpetas necesarias, pueden ser revisadas y la candidata puede aproximarse a las oficinas y ver la carpeta que tenemos en el TSE”, precisó Ávila, al referirse a la denuncia pública de la diputada Campero, sobre su inhabilitación.

El vocal explicó que el expediente de Campero muestra claramente, mediante un “Check list”, que no se cumplió con el requisito número 5: la declaración notarial de inelegibilidad. “Cuando se revisa la carpeta se observa que son 11 requisitos y se incumplió el quinto, que es clave. Este formulario está firmado por el personal que recibió la documentación, asentando la observación, y es algo que conocía el delegado, quien incluso presentó una impugnación sin ninguna prueba de que el documento haya sido adjuntado”, sostuvo.

Ávila enfatizó que, según normativa, se otorgó un plazo de 72 horas para subsanar el requisito observado, sin embargo, el delegado (de LIBRE), que tiene como candidato a la presidencia de Jorge Tuto Quiroga, no cumplió. “Cada candidato tiene su carpeta, una vez verificada la recepción, no estaba adjunto ese documento. Tuvieron tres días para completarlo y no lo hicieron”, detalló.

Asimismo, aclaró que la inhabilitación no está relacionada con la condición de diputada de Campero. “No tiene nada que ver con su renuncia, pues hay una Sentencia Constitucional que permite que las autoridades electas por voto no estén obligadas a renunciar”, precisó.

Finalmente, recordó que este procedimiento no es aislado: “No es fue única candidata inhabilitada. Fueron más de 60 los postulantes observados de esa tienda política que tuvieron la misma oportunidad de subsanar en 72 horas. Al no cumplir, se procedió conforme establece la ley, la inhabilitación”.