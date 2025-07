Camacho afirma que su causa sigue firme y llama a consolidar el cambio en las urnas

El gobernador cruceño asegura que el sacrificio de su encierro es parte de un camino que se consolidará en las elecciones del 17 de agosto; destaca su alianza con Samuel Doria Medina como propuesta de cambio con experiencia y solvencia.

Desde el centro penitenciario de Chonchocoro, el gobernador de Santa Cruz y líder de la agrupación Creemos, Luis Fernando Camacho, reafirma su convicción sobre la lucha que emprendió en octubre de 2019 y por la cual guarda detención preventiva, que él califica como un ‘secuestro’; situación que -asegura- será revertida en las elecciones nacionales de agosto venidero, cuando la gente plasme con su voto el cambio que necesita el país.

En un mensaje cargado de simbolismo y a poco menos de dos meses de los comicios presidenciales, Camacho garantiza mantenerse firme desde la celda ‘donde el masismo me tiene secuestrado’, porque, para él, el cambio en la administración del país es un camino sin retorno, el cual será consolidado en las urnas este 17 de agosto venidero. Las encuestas muestran una clara inclinación de la gente a la transición de un sistema de gobierno socialista a otro de corte más liberal.

“Intentaron romperme, pero no lo lograron; porque una causa no se rompe. Sé que el sacrificio no es en vano, es parte de un camino que comenzó con la gente el 21F, siguió el 2019 en las calles y se va a consolidar en las urnas”, afirma Camacho, en alusión a los hitos que marcaron su camino político: la defensa del resultado del referéndum de 2016, la lucha contra el fallo del Tribunal Constitucional que habilitó la reelección indefinida, y su protagonismo en la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales.

Samuel Doria Medina está primero en la intencón de voto, según tres encuestas. Foto: Unidad

En su publicación, el gobernador cruceño hace hincapié en sus críticas al supuesto autoritarismo del Movimiento al Socialismo (MAS) durante los casi 20 años de ejercicio del poder, así como su incapacidad para resolver los problemas que atraviesa el país, los cuales -alega- son producto de las malas políticas económicas de Evo Morales y Luis Arce. Enfatiza que ‘el masismo trajo no solo abusos de poder, sino una profunda crisis’ y que ahora ‘queda en nuestras manos cambiar el rumbo de la forma más legítima y democrática, con el voto’.

Asimismo, resalta nuevamente la alianza que tiene con el empresario Samuel Doria Medina, para las elecciones nacionales, cuya propuesta -dice- va más allá de lo electoral. “Hemos trabajado mucho con @SDoriaMedina para hacer que esto sea algo más que una alianza electoral y se convierta en un nuevo modelo para el país; donde todos tengan oportunidades, donde haya seguridad para invertir y emprender, donde todos seamos parte de este momento histórico”, subraya.

Camacho hace énfasis en que se necesita ‘capacidad, experiencia y serenidad’ frente al difícil contexto que vive el país. “Bolivia necesita soluciones urgentes, sin improvisaciones. No hay tiempo ni espacio para hacer pruebas, se necesita capacidad, experiencia, serenidad y algo que con Samuel tenemos: valor para encarar el problema y solvencia para enfrentar el momento”, refiere.