Al igual que Evo Morales, Jaime Dunn dice que las elecciones sin su candidatura serán ‘ilegítimas’

El economista no da por perdida la pelea y anuncia que extremará esfuerzos para rehabilitar su postulación sin afectar los comicios nacionales.

El candidato presidencial inhabilitado de Nueva Generación Patriótica (NGP), Jaime Dunn, consideró este jueves que las elecciones nacionales sin su presencia serán ilegítimas, porque se coartará el derecho de una parte de la población a ejercer su derecho a elegir a quien consideran que es la persona idónea para solucionar los problemas que aquejan al país, además que se generará incertidumbre en la ciudadanía sobre la legitimidad del proceso electoral.

Esta posición coincide con la expresada por Evo Morales, quien en reiteradas oportunidades dijo que los comicios presidenciales de agosto venidero sin su persona no tendrán ni validez ni legitimidad, porque se excluirá al candidato con mayor intención de voto; es más, la pasada jornada, su equipo jurídico presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una misiva mediante la cual solicitan restituir la personería jurídica del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), restituir directiva del Movimiento al Socialismo (MAS) a la cabeza de Evo Morales y, tercero, inscribir al exmandatario como candidato a presidente.

Al igual que Morales, Dunn aseveró que, “se le tiene que dar a la ciudadanía la certidumbre que las elecciones van a incorporar a nuestra candidatura, porque unas elecciones sin nuestra candidatura claramente no van a ser unas elecciones que reflejen realmente el sentimiento de todos los votantes y haría que esas elecciones sean ilegítimas y también sin el reflejo del sentimiento real de la gente, pues no serían unos resultados que puedan satisfacer a toda la población”.

En consecuencia, desestimó respaldar a algún otro frente político o pensar en una postulación en 2030, porque estimó que es una decisión temporal; además, recordó que la ley concede cinco días para interponer los alegatos correspondientes, entre ellos, el recurso extraordinario de revisión; sin embargo, puntualizó que se toman las acciones que faculta la norma para que en el tiempo más breve se pueda revertir la determinación de la Sala Plena, que fue tomada debido a la ausencia de documentación en la Contraloría que estaba en poder del propio TSE.

“Nosotros pensamos en el presente, pensamos en lo que se tiene que hacer hoy y vamos a continuar esta lucha, esta batalla contra este sistema que obviamente perjudica en vez de ayudar a los ciudadanos y genera trabas burocráticas que no son más de persecución, de control y de castigo. Existen obviamente todos esos documentos necesarios de los juzgados. Es más, han estado en poder del Tribunal Supremo Electoral. Hemos pedido que nos devuelvan esa documentación y que esa documentación llegue a las instancias y a las instituciones pertinentes”, detalló.

Asimismo, ratificó que cuenta con el respaldo del jefe de NGP y candidato a vicepresidente, Édgar Uriona, así como de la dirección nacional de ese partido, quienes participan activamente para la reversión de su inhabilitación. “La conversación que tuve es que vamos a seguir con la lucha, tenemos que plantarnos de manera frontal contra el sistema y no nos vamos a dejar vencer”, resaltó el economista, quien acotó que los procesos que impiden su candidatura ya habían sido resueltos y algunos no existían.

“Estos procesos y muchos de esos temas habían sido resueltos, es más, no eran tantos y nunca habían sido, nunca habían seguido su curso, muchos de estos procesos se han resuelto en la vía judicial a favor. Recuerden que esto es un tema de responsabilidad solidaria, es decir, yo no he sido directamente el que ha cometido la falta, sino algún dependiente en su momento de la alcaldía de las personas”, apuntó, para luego cuestionar nuevamente que aparezcan recién el momento de hacerse pública su postulación.