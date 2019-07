Ni Sabsa ni Policía ayudan a agredido en aeropuerto

Una persona fue atacada brutalmente ayer en la mañana en el aeropuerto de El Alto, mientras miraba las vidrieras de unas tiendas. No recibió ayuda ni de la Policía ni de Sabsa, pese a que sufrió severas heridas en el rostro.

Mauricio Flores Estrada, de 42 años, sufrió rotura de nariz y de la cuenca del ojo; además de otros daños faciales, por lo que recibirá urgentemente cirugía reconstructiva este lunes por la noche. La visión de sus ojos podría estar comprometida.

Tras el ataque, su padre y él intentaron hacer la denuncia ante Sabsa y la Policía, pero el personal de ninguna de estas instituciones hizo nada. El encargado de la Policía del aeropuerto los remitió a la FELCC de El Alto y no intentó detener al agresor.

Sabsa, por su parte, se rehúsa a entregar las grabaciones de las cámaras de seguridad sin una denuncia. La Policía no acepta la denuncia sin que se le presente un reporte médico, dijo Juan Flores, el padre de la víctima.

Los familiares no saben con exactitud el móvil del ataque, ya que a Flores no le fue sustraído ningún objeto personal; pero no descartan un intento de robo.

La familia del agredido exige que los gastos médicos de este ataque sean solventados por Sabsa, que debería tener un seguro para cubrir estos casos. Además piden que brinde las filmaciones de las cámaras de seguridad para dar con el autor.

