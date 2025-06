Somos parte de la historia y tenemos que construir nuestra historia

“En la Argentina, hasta que llegó Milei, tenían el dólar blue, el dólar Malbec, dólar paralelo y otros más. En Bolivia con los masistas tenemos el dólar verde y blanco: dólar coca. Este último solo para los masistas y el Tráfico Internacional”. Pukymon.

Todos y de algún modo somos víctimas de la historia, cómplices de la historia, beneficiarios de la historia y hacedores de todo lo bueno, lo malo y lo feo de la historia. Es una herencia histórica, que luego todos habremos de sufrir y algunos disfrutar, en este cochino corral que nos están dejando.

Eso del “Yo no fui” cuando algo fracasa, no funciona. Como ciudadanos somos parte de la historia y corresponsables por acción o por omisión de sus éxitos y fracasos.

En estos momentos históricos no solo se trata de ganarle al MAS, hay que cambiar el Modelo populista que está enraizado en la mente de los políticos y también en la población. Veinte años de populismo, de estatismo, corrupción, saqueo, mafias sindicales, persecución y subsidios insostenibles, han marcado al país y lo han destruido.

En este nuestro país avasallado y desmantelado por los masistas, tenemos que salir cada mañana para buscar algo con que llenar la olla del cheruje, enfrentándonos con esos vientos fríos y húmedos de este invierno. En nuestro deambular vemos en las calles los depósitos y tachos de basura, todos tirados y volcados por la gente que busca algo para meter al buche o una zapatilla o un trapo para cubrirse.

Mientras avanzamos por la calle sufriendo estas calamidades y cuando queremos comprar algo, sentimos en nuestros bolsillos el peso de la crisis. Son los precios que suben cada día, las colas de hidrocarburos cada vez más largas y los campesinos y agricultores en el campo tienen parados sus tractores y ya no producen alimentos.

Por las Radioemisoras nos cuentan que las reservas monetarias y el oro se esfumaron y que los masistas andan clamando porque le presten más plata para sus viáticos, pues pronto se van de vacaciones esperando que los que se quedan arreglen su desastre, para luego volver con sus promesas.

Los que nos quedamos vamos a sufrir hambre y enfermedades, pero en vez de rendirnos necesitamos entender y decidir que necesitamos unirnos, confiar los unos en los otros y reconstruir un país para nuestros descendientes. No hay otra, solo entender que los cuentos y prácticas masistas son letales para todos.

Para salir adelante, los bolivianos debemos unirnos, no enfrentarnos entre nosotros y actuar con una mentalidad liberal. Necesitamos líderes valientes que hablen claro y que digan la verdad: Que digan que no hay plata y que si no producimos y exportamos no hay dólares, que debemos reducir el tamaño del Estado, que las pegas y los privilegios se tienen que acabar.

En fin, tenemos que acabar con el populismo, pues de lo que se trata es de enterrar para siempre ese modelo fracasado que tanto daño ha causado a los bolivianos.

“Bolivia no es pobre, ha sido empobrecida por un Estado que castiga al que trabaja, asfixia al que produce, persigue al que emprende y premia al que bloquea. Bolivia es un país donde un impuesto es una multa por hacer las cosas bien”. Jaime Dunn.