Obligan a Petrobras a dejar el control del gasoducto Bolivia-Brasil

Carla Paz

Petrobras tendrá que disponer del control del gasoducto Brasil-Bolivia, además de vender su participación en compañías de transmisión y distribución de gas. Esto por el acuerdo de la compañía con el Consejo de Administración de Defensa Económica, que será evaluado el lunes, según refleja el diario brasileño Folha.

El cambio debería llevar a una reducción de las importaciones brasileñas de gas en al menos 10 millones de metros cúbicos por día (3 MMm3/d).

Asimismo, refiere que luego de dejar el control del gasoducto, si Petrobras tiene interés en la compra del gas boliviano, como consumidor, podrá mantener hasta el 50% del gas disponible.

El diario brasileño tuvo acceso al proyecto del acuerdo. El documento también obliga a Petrobras a vender el 10% de su participación restante en NTS (New Transportadora do Sudeste) y en TAG (Gas Associated Transportadora). La compañía brasileña también tendrá que desinvertir su participación en distribuidores estatales.

Fuente: eldeber.com.bo