Oriente le busca equipo a Ronaldo Sánchez

El que hasta hace poco era la promesa de Oriente ahora no sabe donde jugará, pues no está en los planes del equipo albiverde para el Clausura

Gery Zurita Mustafá

Hace un año Ronaldo Sánchez era una de las promesas de Oriente, pero en poco tiempo dejó de brillar, se frustró su ida a un club del exterior y hoy está varado, por eso la dirigencia refinera, que tiene los derechos sobre el volante, le está buscando equipo con el objetivo de que pueda recuperar ritmo de competencia en el segundo semestre.

Aunque su representante dijo que en estos días se puede concretar algo de afuera del país. Ronaldo no está en los planes del técnico Mauricio Soria, debido a que el jugador no hizo la pretemporada porque su representante, José Carlos Fernández (que también es de Luis Haquin, al que llevó al Puebla de México), le informó que había una oferta concreta con el club Figueirense, de Brasil, sin embargo, la operación no se pudo cerrar. “Cuando estábamos allá nos cambiaron las condiciones, por eso no se concretó”, señaló Fernández.

Esta situación hizo que Sánchez se quede sin realizar el trabajo de la pretemporada en Oriente, que estuvo dos semanas en Jujuy (Argentina) para hacer un trabajo físico intenso y disputar partidos amistosos. “Lo que pasó con Ronaldo es un perjuicio para el jugador y para el club, pues ahora no puede incorporarse porque no hizo el trabajo del resto, también será difícil que vaya a otro club porque todos ya terminaron su preparación”, señaló Yimy Montaño, presidente de la comisión transitoria que está al frente del club hasta que se elija un nuevo titular de la institución.

Pero el ‘Gato’ Fernández no da nada por cerrado, pues confía que en las próximas horas el volante ofensivo tenga un nuevo club en el fútbol del exterior. “Estamos viendo otras opciones fuera del país, pienso que entre hoy y mañana se pueden concretar”, apuntó el representante de Ronaldo.

En último caso, la dirigencia de Oriente tiene en mente prestar a Sánchez a un equipo que participará en la próxima versión de la Copa Simón Bolívar (torneo que premia con un ascenso a la División Profesional, para el campeón). “Vamos analizar y ver las posibilidades que se presenten para que Ronaldo puede jugar, ya que necesita tener ritmo de competencia”, explicó Montaño.

Fuente: diez.bo