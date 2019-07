Ortiz acusa a Rodríguez de ser vocero de Mesa y de buscar la Alcaldía de Potosí

”Parece que se convirtió en el séptimo vocero de Comunidad Ciudadana, no se puede explicar con simple lógica un cambio tan radical”, dijo Ortiz en declaraciones a la red PAT.

“El discurso de Rodríguez es el discurso de Comunidad Ciudadana, CC, parece que se convirtió en el séptimo vocero, no se puede explicar con simple lógica un cambio tan radical. Rodríguez empieza a mentir cuando habla de complot, de diferencias; si algo que nunca hubo fue alguna diferencia con Rodríguez, ni personal, ni partidario”.

La renuncia de Rodríguez ocurrió el anterior viernes, sorprendiendo a las filas de Bolivia dice No, que le acusó de traición y de haber recibido dinero para tomar la decisión que puso en problemas a la organización opositora.

El pasado lunes, Rodríguez dijo que la estrategia que armaron los Demócratas para la campaña de candidato presidencial por Bolivia Dice No (21F), Oscar Ortiz, era quitarle los votos al postulante de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y no restarle electorado al presidente Evo Morales. “Es verdad. Hemos seguido (la estrategia de campaña) porque (los Demócratas) nos dijeron: le podemos bajar a Mesa, nosotros podemos ser segundos. Seguimos esta estrategia; pero, cuando vimos que los tiempos ya no alcanzaban, que no íbamos a ser segundos nunca, nos dimos cuenta que la estrategia era por otro trasfondo”, indicó.

Ante esas palabras, Ortiz afirmó que “hay demasiadas coincidencias en la renuncia de Rodríguez. A los pocos minutos que renuncia casi en los mismos términos aparece un comunicado de CC a felicitarlo, está claro que ahí hay algo armado. Hay un posible compromiso de apoyo a una posible candidatura como la alcaldía de Potosí”.

“Para justificar que hay una traición, porque no hay porta forma de llamarlo porque en la historia las traiciones nunca fueron gratis, se asume un discurso absolutamente contrario al discurso que siempre usó Rodríguez. Nadie le dijo que digo un discurso, los discursos eran de él”. añadió.

