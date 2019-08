Ortiz denuncia a Sproule por faltar a la verdad sobre las reservas de gas

Según el candidato presidencial por Bolivia Dice No, Sproule se prestó claramente a faltar a la verdad y dar una información irreal al pueblo boliviano.

El legislador y actual candidato a la presidencia por la alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortíz, informó que presentará una denuncia contra la empresa Sproule y autoridades del Ministerio de Hidrocarburos ante la Unidad de Transparencia de este ministerio para que investigue este proceso de contratación y los resultados que entregaron a Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos ( YPFB).

“El presidente de YPFB indicó que se habían certificado 10.7 TCF de reserva al 31 de diciembre del 2017. Lo que no dijeron es que el informe de Sproule habla solamente de 5.6 TCF de reserva probada en producción, a eso le suman 3,4 de reservas probadas no desarrolladas sumando 9 TCF y en ninguna parte del informe hay una justificación de dónde sacan 1.7 TCF de reservas adicionales para llegar al 10 .7 ”.

Según el candidato presidencial por Bolivia Dice No, Sproule se prestó claramente a faltar a la verdad y dar una información irreal al pueblo boliviano, pues al momento, con todos los compromisos que tiene Bolivia, las reservas no alcanzan ni para cumplir los contratos con Argentina, ni realizar la renovación con Brasil, o el país no tendría asegurada su seguridad energética para los próximos años.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Frente a este panorama Ortiz pidió al Ministro de Hidrocarburos hacer público el informe de Sproule para que «todo el pueblo boliviano lo pueda conocer, para que todo los expertos nacionales lo puedan analizar, además de contratar una auditoria técnica especializada independiente internacional que evalúe el informe de Sproule».

Fuente: https://www.paginasiete.bo