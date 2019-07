Oscar Montes confirma apoyo en la campaña electoral de Oscar Ortiz en Tarija

El exalcalde de Cercado Oscar Montes ha anunciado que la agrupación ciudadana Unidos para Renovar (Unir) apoyará completamente al candidato a la presidencia Oscar Ortiz y a su plataforma “Bolivia Dice No” esto en primer lugar por el pasado en común que tiene Tarija con Santa Cruz y además por la aguerrida defensa de la democracia por parte del candidato.

“Unir ha decidido apoyar la candidatura de Oscar Ortiz con la plataforma Bolivia Dice No por varias razones, entre las principales en Santa Cruz nosotros tenemos una historia en común, hemos peleado junto a Santa Cruz por las regalías petroleras, por la autonomía, por la descentralización por lo tanto tenemos un pasado común, hoy Tarija vive una crisis que es muy dura en el tema económico y si queremos salir de esa crisis con quién nos vamos a aliar para que generemos política propia es pues con Santa Cruz”, ha señalado.

En este sentido, Montes explica que la plataforma “Bolivia Dice No” fue la que defendió el voto del pueblo con “mayor claridad”, por lo que son razones por las que Unir ha decidido apoyar esta corriente.

“La plataforma Bolivia Dice No es la que con mayor claridad ha defendido el voto del pueblo expresado en el referendum del 21 de febrero del 2016 por lo tanto son razones de peso que nos han llevado a tomar la decisión de apoyar la candidatura de Oscar Ortiz, no está basada en la coyuntura electoralista o en algunas encuestas que se publican sino en principios”, ha recalcado.

Además manifiesta que Unir no tendrá a ningún candidato de su agrupación en las filas de “Bolivia Dice No” pero sí apoyarán a los candidatos que elija esta plataforma.

“Nosotros decidimos apoyar sin ningún tipo de condiciones, además porque tenemos un futuro común conjunto que conseguir no estamos esperando nada a cambio es por eso que Unir no está esperando poner ningún candidato, sin embargo, eso no impide que nosotros vayamos a apoyar con todas nuestras ganas y fuerzas a los candidatos que ponga la plataforma Bolivia Dice No, así que vamos a trabajar por esos candidatos”.

Fuente: http://lavozdetarija.com