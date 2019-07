Oscar Ortiz en Oruro: “Nuestros candidatos representan la unidad posible”

El candidato presidencial por Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, durante la presentación de candidatos de la alianza en Oruro, se declaró satisfecho por la lista presentada, porque en su opinión refleja realmente la unidad posible, que es la unidad de quienes se unieron alrededor del No y de quienes lucharon para que el No gane.

“Hay otras listas donde ha mandado el dedo del jefazo, porque así actúa Evo Morales y el MAS, y hay otras listas en las que vemos a los amigos, a los exministros, a los exfuncionarios de quien es el candidato. En Bolivia Dice No, todos son líderes de verdad. Defendiendo el 21F defendemos nuestra libertad, defendemos nuestra democracia, defendemos nuestros derechos… porque un gobierno que no respeta la Constitución, el voto del pueblo, no va a respetar los derechos y las libertades de ningún boliviano. Y para eso estamos nosotros. Nos tienen miedo porque saben que no les tenemos miedo”, expresó.