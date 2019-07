Otorgan detención preventiva al exdirector de Desarrollo Productivo

La jueza Cuarto Anticorrupción de La Paz, Melina Lima, dispuso hoy la detención preventiva de Eloterio Ch. M., involucrado en la compra fraudulenta de un inmueble valuado en 1.249.000 bolivianos cuyo costo real era de Bs 42 mil.

«La Jueza determinó la detención preventiva del exjefe administrativo del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural», informó la fiscal Edna Montoya.

Según las investigaciones preliminares, el exfuncionario tuvo conocimiento del proceso de compra del terreno, ubicado en la Zona de Villa Dolores de El Alto, y autorizó los pagos de un monto millonario por el predio que máximo tiene un costo de Bs 42 mil, detalló Montoya.

Se lo ha imputado por los delitos de «incumplimiento de deberes y conducta antieconómica (…) Tenemos cinco palancas del cuaderno de investigaciones donde tenemos el Documento Base de Contratación, la minuta de contrato, todo el proceso (de compra-venta) y además las declaraciones de los mismos implicados en esto y testigos», explicó.

La audiencia cautelar del sindicado se llevó a cabo ayer y la Jueza dispuso que cumpla la detención preventiva en la cárcel de San Pedro.

La fiscal explicó que hay varios indicios que apuntan al exdirector por ocasionar un daño económico al Estado.

Fabiola Parra, abogada del sindicado, dijo que cuentan con todos los estudios de costos para demostrar que el metro cuadrado de esos predios oscilaba entre los $us 400 a 450 y su defendido compró en $us 350, por eso no hay afectación al Estado.

La Fiscalía anunció que ampliará la investigación a los vendedores de los predios porque, además de cobrar un costo elevado, a la fecha el inmueble sigue a su nombre y no pasó a propiedad del Estado.

Eloterio Ch. M. es el tercer exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Productivo encarcelado por este caso, otros dos están detenidos preventivamente en el penal de San Pedro.