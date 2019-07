Pugnas en el gobernante MAS por listas se extienden a 5 departamentos de Bolivia

Las pugnas y el descontento por los nombres en las listas de candidatos del MAS se extendieron a cinco departamentos: La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija y Cochabamba. Sectores sociales denuncian que las nóminas fueron elaboradas por “dedazo”.

Este viernes fenece el plazo para que las organizaciones políticas presenten la lista de candidatos para acceder a los 72 curules de la Cámara de Senadores (36 titulares, 36 suplentes), a 260 escaños en Diputados (130 titulares y 130 suplentes) y 18 espacios supraestatales.

Sobre el malestar y las pugnas, el presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda expresó que “siempre habrá peleas, porque eso hace al sentir democrático del MAS”, y que en las planchas del masismo no sólo estarán representantes de las organizaciones sociales, sino también personalidades invitadas.

La Paz-El Alto

En La Paz hay descontento por la designación de candidatos a diputados. Ayer, un bloque de la dirigencia del MAS -contaron- fue hasta el despacho del ministro de Defensa, Javier Zavaleta, también coordinador político, para pedir una explicación, pero no tuvo éxito.

Los dirigentes rechazan la postulación de, entre otros, Jorge Terán y la diseñadora Eliana Paco, porque habrían sido designados a “dedo”, pues “nunca hicieron vida orgánica”.

También hay molestia en la dirigencia de El Alto. La Central Obrera Regional de esa urbe, en reunión de emergencia, resolvió desconocer a la ministra de Culturas, Wilma Alanoca, como la coordinadora política del MAS en esa ciudad.

Además decidieron impugnar la lista de candidatos “por no emerger de las vidas orgánicas y tampoco contar con el apoyo de las bases, así como no ser representativos dentro de las organizaciones sociales”, se lee en el pronunciamiento de la COR.

Los presidentes de las juntas vecinales alteñas también expresaron su indignación y exigieron, mediante una nota, a su ejecutivo Juan Carlos Machaca, una “explicación inmediata”. Advirtieron que de no hacerlo, tomarán “medidas”.

Santa Cruz

El dirigente oficialista Rolando Cuéllar expresó que en el caso del departamento cruceño designaron “a dedo” a candidatos sin respetar la listas que definieron de forma orgánica.

El masista denunció que el exministro Hugo Siles tomó decisiones sobre las postulaciones de manera inconsulta.

“Siles no tiene bases, no representa a ningún sector, y no vamos a permitir que este señor ande decidiendo a nombre del MAS y a nombre de todos los campesinos. Las bases son las que determinan el descontento que hay en todo el departamento de Santa Cruz”, sostuvo. El martes, Siles, consultado al respecto, se abstuvo de comentar.

Adolfo León, dirigente campesino, aseguró que la nómina masista está cerrada y que “no habrá cambios”, reportó ANF.

Chuquisaca

En ese departamento, Marcelino Flores, exdirigente de la Federación de Campesinos de Chuquisaca, calificó de “medio pésima” la lista de postulantes. Afirmó que algunas personas fueron adecuadamente escogidas, pero a otras “ni siquiera las conocemos”.

El dirigente cuestionó al ministro de Minería, César Navarro, coordinador político de esa región. “Se ha visto que hay nuevamente los invitados. Esperemos que no traicionen al partido. El delegado presidencial quiere hacer a su manera y eso está mal”, señaló.

Cochabamba

En esa región, el sector transporte expresó su molestia. Daniel Choquerive, exdirigente del Transporte Libre en Cochabamba, denunció que la elección de Grover Cuevas como candidato a diputado fue a “dedo”.

“En un ampliado se ha nominado a tres personas y no está él (Griver Cuevas), no sabemos con qué acuerdo con el dirigente departamental. No se está respetando un ampliado. Se están haciendo nombramientos a dedo”, afirmó Choquerive, según ANF.

Tarija

Casildo Gudiño, exdirigente departamental del MAS, manifestó que las organizaciones sociales se declararon “decepcionadas” y “descontentas” por la lista de candidatos, porque la mayoría son personas “desconocidas”.

El diputado oficialista Lino Cárdenas, representante de Tarija, expresó que las observaciones a las listas surgen porque hay muchas organizaciones sociales, y los espacios para designar candidatos en ese departamento, son “escasos”.

Borda, presidente de Diputados, manifestó que en la lista del MAS “estarán empresarios privados, intelectuales y universitarios”. “Se ha tratado con la Conalcam consensuar candidatos. Ahora bien, no todos los candidatos son monedita de oro”, señaló Borda, quien agregó que los cuestionamientos “se acabarán” cuando se presenten las listas ante el Órgano Electoral, pues ya “tienen el aval del presidente Evo Morales”.

La diputada del MAS Concepción Ortiz reflexionó a los dirigentes y pidió a que dejen de lado los intereses personales y elijan a quienes garanticen los dos tercios en el Legislativo. “No vayan a la violencia, tejan de buena forma las candidaturas, contentando a las mayorías porque así se garantizará el voto”, dijo.

Montaño: “Deben ir los mejores hombres y mujeres”

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Édgar Montaño expresó ayer que las listas de candidaturas a diputados y senadores del departamento de Santa Cruz se definen por consenso. El tema cobra vigencia debido al descontento que hay en filas masistas sobre las nóminas de postulaciones.

“Los mejores hombres y las mejores mujeres deben de ir en esta etapa eleccionaria y dejar de lado ambiciones particulares y esa responsabilidad se les encargó a los dirigentes de Santa Cruz de la Sierra”, dijo Montaño, reportó la estatal ABI.

El martes, en filas del masismo en Santa Cruz surgió molestia sobre los nombres de las listas de candidaturas para el Legislativo. Según el oficialista Rolando Cuéllar, dentro del partido de Gobierno MAS –en el departamento cruceño– hay “indignación”, puesto que “pese a que todos los candidatos han sido elegidos internamente, no se ha respetado lo orgánico”.

Cuéllar afirmó que las organizaciones sociales y los dirigentes defenderán, contra todo, la candidatura de Morales, pero no permitirán arbitrariedades en la selección de postulaciones.

“Vamos a defender a muerte el binomio Evo-Álvaro, pero lo que no vamos a permitir es el dedazo, al estilo de la típica derecha. Nosotros nos vamos a hacer respetar”, manifestó.

Ayer, según ABI, el ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, Adolfo León, dijo que el tema de las listas es un caso cerrado y que el resto de los sectores y dirigentes deben respetaras.

El viernes se cumple el plazo para la presentación de las listas de candidaturas al Legislativo.

Página Siete / Beatriz Layme / La Paz