¿Qué pasará? lópez asegura que se debe aplicar el reglamento

El expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Rolando López, señaló que la dirigencia tiene que aplicar taxativamente lo que dice el reglamento para avitar problemas a futuro, con relación al problema que se suscitó entre los clubes cruceños y la entidad federativa.

“Lo peor que puede pasar es que se transe por encima de lo que está estipulado en el reglamento, que digan que se aplicará una multa o que se le quiten los tres puntos, pero que no se materialice lo que dice el reglamento que es el descenso, es decir, hacer nuevamente parches”, sostuvo ayer López.

El exdirigente fue consultado sobre la solución que se le puede dar al conflicto que atraviesa el fútbol boliviano. Antes de iniciar el torneo Clausura, se modificó la transferencia de jugadores y se determinó que un jugador puede ser habilitado en dos clubes en una misma temporada. Luego de jugar la primera fecha, los seis clubes cruceños señalaron que las reglas no estaba claras y se negaron a presentarse, por lo que se generó incertidumbre.

Guabirá, que debía jugar con Aurora, no se presentó en Aiquile, mientras que Sport Boys y Destroyers no llegaron al estadio de Warnes. En Potosí, Blooming pidió la reprogramación del encuentro ante Nacional, y Oriente hizo lo propio ayer para no jugar con Real Potosí.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Para esta jornada (10:00) se convocó a una reunión de Consejo Superior de la División Profesional, en Cochabamba, y surge la incógnita por saber qué es lo que pasará.

El extitular federativo señaló que se “llegó muy lejos” con las posturas divididas y que ahora se debería proceder de acuerdo a lo que manda el reglamento del campeonato.

Ayer, tras darse la suspensión del partido en Aiquile, el árbitro puso en la planilla que se procedió de esa manera en base al artículo 44 del reglamento del campeonato, que también señala que si no hay una razón justificada se puede castigar con la desafiliación y, por ende, con la pérdida de categoría.

“Lamentablemente han llegado muy lejos. Creo que lo más atinado, lo más conveniente para la FBF, al ver que hay estas disputas, posiciones totalmente encontradas, era sacar una disposición que suspenda la fecha. Han dejado correr y ahora prácticamente están en el límite de seguir transgrediendo los reglamentos. Lo que correspondería es que se aplique taxativamente lo que ordena el reglamento de campeonato y no sólo las normas complementarias, sino también las que están por encima de ese reglamento”, aseguró.

Pero también queda la posibilidad de no proceder como señala la normativa y López también lo consideró.

“Si hacen borrón y cuenta nueva, desgraciadamente esto se convierte en tierra de nadie, cualquier otro club puede alegar cualquier otra cosa, sentando esta jurisprudencia nefasta de no concurrir o convenir que de mutuo acuerdo no se abra el estadio para que no se produzca la suspensión”, acotó.

¿Intervención?

“Está absolutamente descartado. Lo que menos harían la FIFA y la Conmebol es intervenir una Federación porque en realidad el problema por el que se está atravesando no es como para que se produzca una intervención; son fallas o errores en los que lamentablemente han incurrido, yo diría, todos los que están involucrados en la dirección de fútbol”, dijo.

López apuntó a las modificaciones que se aprobaron —incluir seis extranjeros en un mismo partido y permitir que los naturalizados actúen como bolivianos— y señaló que luego no las refrendaron. En el caso de la transferencia de jugadores, considera que se dejó de lado el procedimiento correcto.

“Aprueban esta figura de que los jugadores puedan participar en los dos torneos, pero no se tomaron el cuidado de hacer las modificaciones a los reglamentos y al mismo Estatuto. Ahora, la nota que envía la FIFA, si se lee bien, es en el entendido de que la FBF se ha dotado de su reglamento del estatuto porque, por supuesto, que todas las federaciones tienen la potestad de hacer los cambios que vean convenientes a sus estatutos. Esos cambios no lo han hecho porque ni siquiera han aprobado el reglamento del estatuto de la Federación”, sostuvo.

En este sentido, López afirmó que la FIFA “va a esperar que en algunas reuniones puedan ajustarse a derecho, a lo que dicen las normas de la Federación, la Conmebol y la FIFA, pero no creo que amerite una intervención”.

Tres partidos no se jugaron. Guabirá, Sport Boys, Destroyers y Oriente decidieron no presentarse a los partidos programados por la segunda fecha del torneo.

“NO VAMOS A DEJAR SOLO A GUABIRÁ”

El presidente de Blooming, Juan Alfredo Jordán, explicó que se mantienen unidos los seis clubes cruceños y que está firme el respaldo para Guabirá. El titular celeste recalcó que este lunes en el Consejo Superior de la División Profesional, el bloque oriental no dejará que desciendan al cuadro azucarero por no presentarse a jugar ante Aurora el sábado.

Cerca de las 14:15 de ayer se conoció que la Comisión Técnica reprogramó el partido de Nacional-Blooming, para el 14 de agosto a solicitud del club celeste.

LA FIGURA DEL WALKOVER YA NO EXISTE, NO SE PUEDE APLICAR

“Genera mucha confusión esta idea del walkover. Esa figura no existe. Antiguamente sí se aplicaba, el árbitro hacía que se mueva la pelota, el equipo presente inclusive metía el gol, introducía la pelota en el arco y se decretaba un ganador”, señaló el expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) Rolando López sobre el procedimiento que se cumplió en el partido Aurora-Guabirá, el sábado en Aiquile.

El árbitro Orlando Quintana señaló que el cotejo quedaba suspendido y procedió de acuerdo a lo que señala la normativa del campeonato.

“Lo que está claramente establecido es que si el equipo no se presenta, se espera 10 o 15 minutos, se decreta la suspensión, se hace el informe y, sobre esa base del informe, se quita tres puntos y el equipo que incurra en esta falta desciende”, aseguró el exdirigente.