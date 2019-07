Rafael Quispe descarta candidatura a la Vicepresidencia y confirma postulación a la Gobernación de La Paz

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, descartó su predisposición para asumir la candidatura a la Vicepresidencia, senaduría, diputación y representaciones supraestatales por la alianza Bolivia Dice No. Aseguró que su propósito es postular a la Gobernación de La Paz.

«Me mantengo firme, soy un hombre serio, no seré candidato (a la Vicepresidencia por Bolivia Dice No). Cumpliré mi función parlamentaria hasta fin de año, no estoy en la lista y no quiero porque tengo que cumplir el mandato del pueblo. Trabajamos para las subnacionles con todos los sectores, cuando salga la convocatoria nos vamos a presentar«, declaró Quispe a Radio Fides.

Luego de que el senador de UD, Edwin Rodríguez, renunciara a su candidatura vicepresidencial por la alianza Bolivia Dice No, la diputada Shirley Franco y el senador Yerko Núñez manifestaron que Quispe es una opción para acompañar al candidato presidencial de su organización política Óscar Ortiz.

La próxima semana el Comité Nacional de Bolivia Dice No se reunirá para definir el acompañante de Oscar Ortiz. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), en las últimas horas rechazó la dimisión del senador Rodríguez.