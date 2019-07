Revilla destinó Bs. 72 millones a su despacho y Bs. 15 millones para mantenimiento de vías

Revilla destinó Bs. 72.851.981 a su despacho y solo Bs. 15.000.000 para mantenimiento de vías

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, destinó a su despacho municipal la suma de Bs. 72.851.981 ($us. 10.467.238,60) de libre disponibilidad de acuerdo al POA 2018, para el funcionamiento de su oficina como Burgomaestre de la sede de gobierno.

Lo curioso del caso es que para el MANTENIMIENTO DE VÍAS, Luis Revilla, destinó Bs. 15.000.000 ($us. 2.157.172,41) siendo que el municipio de La Paz recauda más de Bs. 300.000.000 ($us. 43.103.448) por concepto de impuestos a los vehículos. Lamentablemente hasta la fecha y pese a los pedidos de una entrevista con el alcalde no hemos tenido respuesta favorable de sus encargados de comunicación para conversar sobre estos temas que son de interés de la población.









Fuente: Detrás de la Verdad

[fbo]