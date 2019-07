Rodríguez que ahora apoya a Mesa, lo cuestionaba duramente

Rodríguez que ahora apoya a Mesa, lo cuestionaba, “los cobardes son los que renuncian”

El renunciante candidato a la vicepresidencia por ‘Bolivia dice No’, Edwin Rodríguez, antes de su renuncia cuestionaba duramente al candidato a la presidencia, Carlos Mesa.

Rodríguez manifestaba “El cambio no se construye con los cobardes que renuncian, Mesa no ha querido unirse, es el único responsable de que no haya unidad. Mesa no quiere la unidad, tal vez no quiere ser presidente y quiere favorecer a su socio Evo Morales”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Fuente: Detrás de la Verdad

[fbo]