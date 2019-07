San José, complicado con deudas que llegan a $us 720.000

El equipo sigue en paro por tres sueldos impagos ($us 220.000 por mes). A ello se suman $us 60.000 que deben cancelar a Reinoso para no perder tres puntos más

Juan Carlos Montaño

Las deudas tienen casi asfixiado a San José y por el momento no aparece una salida a su crisis. El club le debe al plantel tres sueldos, de $us 220.000 cada uno, y hay otra obligación económica urgente, el pago de alrededor de $us 60.000 a su exdelantero, el colombiano Jair Reinoso, que en el anterior semestre pasó a filas de The Strongest. Sumados estos montos, el total adeudado llega a $us 720.000.

Por este motivo el plantel cumplió ayer su segundo día de paro, exigiendo que les cancelen al menos un salario, pero la dirigencia, que comanda Wilson Martínez, hasta el momento no consiguió el dinero. Los problemas económicos se acentúan cabalmente en la previa del debut del equipo orureño en el Clausura. El santo recibe el domingo a Aurora, partido a disputarse desde las 17:15, en el Jesús Bermúdez.

En la jornada de ayer, el club intentó llegar a un acuerdo de pagar a los futbolistas la mitad del salario del mes de abril, pero la propuesta no tuvo aceptación y fue rechazada. El plantel se presentó al entrenamiento, pero solo estuvo 10 minutos, esto para cuidarse las espaldas y evitar ser acusados de abandono de trabajo. Uno de los perjudicados en el trabajo es el técnico chileno Miguel Ponce, que frena su preparación para recibir de la mejor manera al equipo del pueblo.

La molestia de los futbolistas es porque el club primero se comprometió a cancelar un salario antes del inicio de la pretemporada, el 24 de junio. No cumplió su promesa y la fecha quedó para los primeros días de julio, pero tampoco hubo el pago. Ahora, el plantel está firme en su posición y no entrenará hasta que no le cancelen. “No se cumplió con lo establecido, teníamos como último plazo el lunes”, sostuvo el capitán de San José, Jair Torrico. Se conoció que el presidente del club, Martínez, está en Santa Cruz gestionando recursos.

En riesgo de pérdida de puntos

El equipo orureño corre el riesgo de perder tres puntos más en el Clausura, pues ya iniciará el torneo con tres unidades menos, sanción impuesta por el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) que salió los primeros días de julio debido a una deuda con Reinoso.

Con el paso de los días aún no se desembolsó el dinero al colombiano y San José está en apuros. Por ello, si no paga, tendrá que disputar el Clausura con seis unidades menos.

Fuente: diez.bo