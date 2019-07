Según Fabol, no hay fútbol el fin de semana en Bolivia

Futbolistas Agremiados de Bolivia informó que ante la falta de condiciones para que arranque el torneo los jugadores de los 14 clubes del país ingresan en paro

“Sin futbolistas, no hay fútbol”, con esta contundente frase termina el comunicado que emitió Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), este viernes, para dar a conocer que los jugadores no se presentarán a los partidos del torneo Clausura hasta que no existan las “condiciones”. Tiene cinco pedidos que no fueron atendidos por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), según explica el texto.

A las 15:09 de este viernes, Fabol, a través de su grupo de prensa de WhatsApp, informó que comunicarán en las próximas horas a la FBF que los futbolistas ingresan en paro, hasta que atiendan sus demandas que ya fueron expuestas. Según informó la agremiación, el plazo se terminó a mediodía y aun así no se avizora una solución.

No solo la deuda a los jugadores de Sport Boys es la preocupación, sino que hay casos especiales como la falta de autorización para que el volante Cristhian Machado sea habilitado. “Existe una sentencia de la Sala Constitucional de Santa Cruz que anula la Resolución del TRD y ratifica que se vulneraron los derechos del futbolista”, dice parte del argumento sobre el caso.

El comunicado de Fabol Estuvimos en intensas gestiones con la FBF, ampliando el plazo hasta el mediodía de hoy para que los clubes involucrados y la FBF brinden soluciones; sin embargo, hasta esta hora no tuvimos respuestas concretas. Los principales acuerdos incumplidos por parte de la FBF y clubes son: 1. Falta de pago de sueldos al club Sport Boys (incumplimiento de la Gerencia de Concesión de Licencias de Clubes) 2. No quieren autorizar la habilitación de Cristhian Machado, pese a que no existe sanción contra el jugador y existe una sentencia de la Sala Constitucional de Santa Cruz que anula la Resolución del TRD y ratifica que se vulneraron los derechos del futbolista. Con esta posición, están vulnerando el derecho al trabajo de Cristhian, situación que no la podemos permitir. 3. No nos enviaron la resolución de Comité Ejecutivo de la FBF sobre la autorización para que un futbolista pueda ser habilitado en dos clubes en la misma temporada, además de otros documentos (que debían enviarnos el lunes), compromiso asumido por el presidente de la FBF en reunión sostenida la semana anterior y que ahora es incumplido. 4. No existe un trabajo serio y responsable del Gerente de Concesión de Licencia de Clubes 5. El TSDD no aplica las sanciones de descuento de puntos como debe ser, en relación al incumplimiento de las resoluciones del TRD. Ante este panorama, no existen las condiciones para el inicio del torneo y por la decisión solidaria de todos los futbolistas que ustedes nos hicieron conocer, comunicaremos a la FBF y a la opinión pública que los futbolistas no se presentarán a los partidos programados mientras no se atiendan y solucionen los problemas descritos. SIN FUTBOLISTAS NO HAY FÚTBOL

