«Si Evo leyera mis textos, entendería el Tercer Sistema»

Félix Patzi

El gobernador de La Paz y candidato presidencial Félix Patzi aseveró que si el presidente Evo Morales leyera sus libros entendería la propuesta del Movimiento Tercer Sistema (MTS),

Patzi respondió así a declaraciones que hizo el mandatario a mediados de junio, cuando aseveró que no entiende eso del Tercer Sistema. “Somos de pobres o de ricos. Así no más es. Aquí hay solo dos cosas: derecha o izquierda, socialismo o capitalismo, macho o hembra, no hay al medio», había afirmado Morales en un acto oficial en Potosí.

El Gobernador sostuvo que Morales crítica “sin coherencia” al Movimiento Tercer Sistema, porque no lee.

“Si el Presidente leyera mis textos, entendería qué es el Tercer Sistema, como movimiento ideológico, que supera al socialismo y al liberalismo, pero no lee y esa es una debilidad de muchas personas”, explicó Patzi, que es sociólogo con varios libros publicados.

Señaló que el Tercer Sistema no propone ni socialismo ni liberalismo. Entre sus planteamientos está que los jóvenes tengan su propia empresa, sin patrón Estado ni patrón privado, o que los delitos como violencia intrafamiliar, robos en barrios y otros sean administrados por las organizaciones sociales territoriales; y que los delitos de Estado como traición a la Patria o corrupción pública sean manejados por jueces y fiscales elegidos por la Universidad.

Fuente: erbol.com.bo