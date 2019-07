Soya Zamora la candidata a senadora por CC pide a Tarija «no desperdiciar el voto»

La candidata a senadora de Comunidad Ciudadana (CC) por Tarija, Soya Zamora, ha agradecido la confianza del candidato a la presidencia Carlos Mesa y la oportunidad que le da a las mujeres que están comprometidas al cambio y la mejora del país. Además ha pedido que “no se desperdicie el voto” ya que en las elecciones solo hay dos frentes el Gobierno “abusivo” del Movimiento Al Socialismo o el Gobierno “amigo” de Carlos Mesa.

“Yo compongo un grupo de mujeres que van a ser candidatas a la senaduría, por lo que quiero alcanzar que no soy profesional, me siento muy orgullosa y feliz de componer este grupo porque realmente he visto como hay mujeres excepcionales, integras, capaces, sensibles, sacrificadas, tenemos indígenas, educadoras, médicas, abogadas, mujeres comprometidas que creo que es lo que se necesita, mujeres comprometidas y tengo que agradecer a nuestro candidato Carlos Mesa por darnos esta oportunidad”, ha señalado.

Además ha explicado que si bien no es profesional viene de un legado político histórico marcado por su padre Oscar “Motete” Zamora quien fue un personaje destacado no sólo en el departamento sino en Bolivia.

“Yo vengo de un legajo histórico, de un padre comprometido, amador de su tierra donde trabajó incansablemente por su tierra, eso es lo que me motiva, cumplir la misma labor que mi padre hizo, ha sacrificar mi vida si es posible por Tarija, a defender a Tarija. Quiero decir también que necesitamos un Gobierno amigo de Tarija, necesitamos un Gobierno que esté dispuesto a ayudar a Tarija”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Por lo que pide a la población de Tarija recordar como en estos años el actual Gobierno no “tuvo la voluntad” de trabajar por Tarija, al contrario de lo que promete Carlos Mesa.

“Hemos visto en los últimos años con este Gobierno abusivo no hemos visto una voluntad para trabajar por Tarija, entonces Carlos Mesa sí va a ser un Gobierno amigo de Tarija y no desperdiciemos el voto, aquí hay dos opciones, o estamos con el Gobierno actual, abusivo, donde no se respetan los derechos humanos, la voluntad de un pueblo, o un Gobierno de Carlos Mesa que será un amigo de Tarija, que logrará que nuestro departamento se sitúe donde le corresponde“.

Fuente: http://lavozdetarija.com