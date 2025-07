«Yo solo rezaba»: La historia de Pascual, el hombre que sobrevivió seis días en el monte cruceño

Santa Cruz. El hombre describió cómo pasó las noches en medio del monte y con un tigre rondándole.

¡Vivió para contarlo! Pascual Yarita Urugo sobrevivió seis días en medio del monte, sin acceso a agua potable, ni alimento. Se extravió en la espesa vegetación de La Chonta, en el departamento de Santa Cruz.

«El sábado nos fuimos a hacer senda de parcelas y el domingo terminamos. Regresamos por el camino para llegar al pueblo. Yo me adelanté de mis compañeros por la senda. Encontré unos marimonos. Me entré bajo el bibosi y perdí la senda, no la encontraba. Me fui al otro lado», contó don Pascual en Que No Me Pierda.

Como ya anocheció, decidió quedarse debajo del árbol que halló, prendió fuego y pensó que sus compañeros ya se habían ido, porque no los encontraba. «El lunes me levanté a buscar mi senda y no la encontré. Todo el día fui buscando y se hizo tarde otra vez, me quedé», agregó.

Los días siguientes, no perdió la esperanza y buscó el camino de salida, apenas dormía. Pero llegó un momento en que ya no podía avanzar, no sabía a dónde ir. Tuvo que pasar varias noches en el monte. «Esos días hizo mucho frío, grave, solo estaba con una chompita. Yo solo juntaba fuego. Sin comer, estaba solo con agua. Buscando camino, quedaba fatigados. Escuchaba sonido del tigre, por suerte, gracias a Dios, no se acercaba, tal vez por el fuego. Yo rezaba», recordó. Estaba con su linterna y escopeta.

Enrique Araguira, responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo del municipio de Urubichá, comentó que el martes se anoticiaron de su desaparición. Su esposa empezó a buscarlo intensamente. Con voluntarios, bomberos y equipos de emergencia lo buscaron.

«Lo encontramos en un campamento a donde llegó después de cinco días, el viernes. La gente que se encontraba ahí lo recibió bien, amablemente, le dieron comida y agua, todo lo necesario. Nosotros les habíamos avisado un día antes para que lo atiendan. Cuando nos avisaron nos movilizamos con personal de salud y lo trajimos al hospital», explicó.

Don Pascual recordó que llegó «apenas» al campamento, creía que era su último día. Un día, logró pescar en un arroyo y pudo prepararse para comer. Araguira apuntó que todos los pobladores saben cazar y pescar. Sin embargo, los incendios forestales en la zona exterminaron la fauna en el lugar y solo hay tigres.

«Antes uno podía sobrevivir (en el monte), había árboles frutales, animales, pero después del incendio no quedó nada. Entonces, es muy difícil sobrevivir», dijo el responsable de la UGR.