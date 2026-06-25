Puma rescatado en San José de Chiquitos es trasladado al CAD para una evaluación médica

Santa Cruz. Las autoridades informaron que existen indicios de que el animal habría permanecido en cautiverio como mascota

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

El equipo de Rescate de Fauna Silvestre de la Dirección de Recursos Naturales (Direna), en coordinación con especialistas en fauna silvestre, profesionales del Bioparque Zoológico Fauna Sudamericana, guardaparques y efectivos de la Policía Boliviana, logró rescatar de manera segura al puma que fue avistado en una zona periurbana del municipio de San José de Chiquitos.

Tras el operativo, el ejemplar fue trasladado al Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre (CAD), donde será sometido a una evaluación médica integral para determinar su estado de salud.

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Las autoridades informaron que existen indicios de que el animal habría permanecido en cautiverio como mascota, por lo que se realizarán estudios especializados que permitan establecer técnicamente las condiciones para su manejo y definir su destino final.

Las instituciones participantes destacaron la colaboración de la población durante el operativo, lo que permitió concretar el rescate sin incidentes.