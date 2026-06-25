Caso crudo: La funcionaria aprehendida era parte de las contrataciones en YPFB

El fiscal Omar Quisbert informó que esta persona continuaba desempeñando funciones en YPFB Santa Cruz. La investigación sigue en curso y se alista la citación de más personas

Por: eju.tv / Video: Que No Me Pierda

En el caso de la presunta compra de petróleo con sobreprecio en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) una de las sindicadas que fue aprehendida por la Fiscalía seguía trabajando como funcionaria y era parte de las contrataciones.

El fiscal Omar Quisbert informó que esta persona, cuyo nombre es Verónica S., continuaba desempeñando funciones en YPFB Santa Cruz. La investigación sigue en curso y se alista la citación de más personas conforme avancen las pesquisas y se acumulen otros indicios.

«Ha manifestado que continúa desenvolviendo labores en YPFB Santa Cruz, la misma tenía el cargo de analista de contrataciones», reveló en una entrevista con Que No Me Pierda.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los otros investigados, explicó, también son funcionarios de la petrolera estatal que serán citados «conforme al avance de las investigaciones».

Esta persona es procesada por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Por este caso, un funcionario de YPFB ya fue enviado a la cárcel.

La Fiscalía ha citado al exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, a declarar en calidad de testigo. La investigación ha identificado un daño económico de más de 3,7 millones de dólares por la compra de crudo con supuesto sobreprecio.