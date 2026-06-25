El día más frío: El termómetro cae a los 9ºC en Santa Cruz este jueves

Fuente: Unitel

Arely Bautista

Santa Cruz vive este jueves 25 de junio la jornada más fría del año, con una temperatura mínima de 9 grados centígrados, de acuerdo con el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

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Para esta jornada, la temperatura máxima llegará a los 17 grados centígrados, en medio de un cielo poco nuboso y sin probabilidades de lluvia.

El informe meteorológico señala además una humedad relativa del 38% y vientos que alcanzan una velocidad de hasta 24 kilómetros por hora.

El pronóstico extendido indica que las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días, aunque con un gradual ascenso de los valores máximos.

Para el viernes se prevé una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 22°C. En tanto, el sábado la mínima se mantendrá en 12°C, mientras que la máxima llegará a los 26°C.

Para el domingo, el Senamhi pronostica nuevamente una mínima de 12°C y una máxima de 27°C, con cielo poco nuboso y sin precipitaciones, condiciones que marcarán el cierre del fin de semana en la capital cruceña.