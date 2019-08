Toca timbres a horas de la madrugada habían sido policías

Toca timbres a horas de la madrugada habían sido Policias

Durante la jornada y luego de la denuncia ciudadana en el Bunker (https://www.facebook.com/127871740620547/posts/2840642646010096?sfns=mo), en la que se denunció que habrían personas tocando el timbre insistentemente de una casa de personas mayores en el barrio Las Palmas, inmediaciones Doble Via La Guardia, es que la Policia Boliviana se comunicó con el Bunker señalando que efectivamente son policías los que tocaron el timbre y que estaban en vehículos no oficiales haciendo el operativo. Dieron la explicación que en una tienda comercial, Multipartes, habría habido un robo y que ellos estaban recabando información de cámaras de los vecinos para obtener mayores datos de los asaltantes. También aclararon que cometieron un error en ir a tan tempranas horas a tratar de conseguir esta información y también de no usar vehículos oficiales.

Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker

