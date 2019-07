Tres personas hacen explotar un cajero automático del Banco Unión

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, los antisociales no consiguieron robar el dinero. Se aguarda un comunicado oficial de la entidad financiera afectada

La madrugada de este jueves, sujetos no identificados hicieron explotar un cajero automático del Banco Unión, ubicado sobre el kilómetro 3 de la avenida 9 de Febrero de la ciudad de Cobija (Pando), para después darse a la fuga en a bordo de un vehículo. Según la Policía la explosión no provocó daños en la bóveda que contiene el dinero.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Pando (Felcc) se hizo presente hasta el sitio para atender la explosión del cajero, en compañía de peritos antiexplosivos para iniciar las investigaciones.

De acuerdo con reportes de los vecinos que transitaban por el sitio en horas de la madrugada, al menos tres personas escaparon del lugar tras la explosión a bordo de un vehículo Toyota Caldina color negro con rumbo desconocido.

Hace instantes, desde el Comando departamental de la Policía de Pando, afirmaron que la explosión, pese a su potencia, no provocó daños en la bóveda y tampoco afectó a la cámara de vigilancia que existe en el interior de la cabina, por lo que en las próximas horas difundirán las imágenes de las personas que provocaron la explosión en el cajero.

“Son tres personas que fueron captadas por las cámaras y una cuarta aguardaba en el vehículo, estamos investigando el hecho, no podemos dar más detalles para no entorpecer las investigaciones. La explosión causó daños materiales en el cajero, pero afortunadamente no provocó daños ni a la bóveda, ni a la cámara de vigilancia, lo cual nos sirve de mucho para la investigación”, explicó Ramiro Pérez, comandante de la Policía en Pando.

Se aguarda un comunicado por parte del Banco Unión. Tras la explosión un vehículo de una empresa que transporte de valores se hizo presente al sitio, se presume que para recolectar el dinero de la bóveda; sin embargo, este dato no fue confirmado.

