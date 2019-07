Verónica Palenque: “Inés Quispe es la primera dama del fútbol”

“Ya es tiempo de que una mujer esté sentada a la cabeza” de The Strongest. Con esa frase, Verónica Palenque, exdirigente del Tigre, impulsó a Inés Quispe hasta la presidencia del club decano del fútbol profesional boliviano. La comunicadora resaltó ayer que “nos guste o no, doña Inés es la primera dama del fútbol”.

El lunes, en la asamblea de socios del cuadro de Achumani, Palenque propuso a Quispe. Los aurinegros la aclamaron en medio de aplausos y “doña Inés, doña Inés…”.

“Nuestro equipo de fútbol fue sostenido por la familia Salinas, pero particularmente por Inés, que silenciosamente desarrolló toda esta actividad”, opinó Palenque. En tiempos de cambio, las mujeres luchan por el reconocimiento y la igualdad de derechos y la FIFA apuesta por la inclusión femenina.

“Me parece que estamos en un periodo de tiempo en el que las mujeres debemos dejar de hacer el trabajo silenciosamente. Debemos visibilizar nuestras acciones, nuestros logros”, apuntó la exdirectiva del Tigre, quien fue invitada a formar parte del nuevo directorio que estará comandado por Quispe.

“Recibí la invitación. No fue oficialmente. Ella (Inés Quispe) me dijo ‘Vero, tenemos que trabajar duro’. En cuanto ella me necesite, estaré al lado. Creo que The Strongest se caracterizó por ser un pionero, generar muchos hitos en la historia del fútbol. Nos incorporó a las mujeres en la directiva y me parece que esto marca un hito histórico en el fútbol, la presencia, por primera vez de una mujer”, reforzó Palenque.

La exdirigente recordó que Quispe “fue quien trabajó con el equipo, solucionando los temas económicos. César (Salinas) resolvió el tema de los acreedores. Paralelamente ella acompañaba las actividades en el complejo. La construcción de la piscina fue su iniciativa y fue constante. La veía pagar a los albañiles los fines de semana. En la semana, controlar la construcción”.

Empoderamiento

En Bolivia, a la mujer le quedan muchas reivindicaciones por alcanzar y demasiados terrenos por conquistar. Uno de esos espacios está en el balompié.

“Nos guste o no, doña Inés es la primera dama del fútbol porque es la esposa del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. La primera dama es presidente del club The Strongest”, resaltó la empresaria.

Palenque resaltó la importancia de tener a Quispe al mando de uno de los clubes más grandes de Bolivia: “No puede ser que desconozcamos la importancia de la mujer en el fútbol, si nosotros vamos a un partido de fútbol. Ya es momento de incorporar la presencia femenina en todas las instancias que en su momento fueron privativas y exclusivas de varones”.

