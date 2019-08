Alcaldía lamenta falta de apoyo del Gobierno Nacional al sector de salud de Tarija

El secretario de Desarrollo Humano del Gobierno Municipal, Rodrigo Fuenzalida, ha lamentado que el Gobierno Nacional no cumpla la promesa que hizo con Tarija en cuanto al apoyo en salud, ya que hasta la fecha no se ha cumplido con la dotación de items, ni desembolso de recursos para Tarija.

“Lo que nosotros hemos venido haciendo conjuntamente con la Gobernación es hacer un análisis exahustivo durante la anterior semana a toda la problemática del sistema de salud, ellos con el tercer nivel nosotros con el primer nivel, hemos podido identificar que a pesar de las promesas que hubo de parte de la gente del Ministerio de Salud hasta el día de hoy no se ha solucionado absolutamente nada, seguimos con los centros de salud de primer nivel completamente congestionados”, ha señalado.

En este sentido, el funcionario ha explicado que existe una deuda superior a los 12.000.000 de bolivianos, ya que solo esa cantidad serviría para cancelar la deuda que se tiene con el Hospital Regional San Juan de Dios, pero no se ha desembolsado y tampoco se ha podido concretar lo prometido a la población como la atención en 4 centros de salud por 24 horas.

“No podemos darle una solución económica debido a que hasta el día de hoy no se ha dado la cancelación de parte de la deuda del 2018 y 2019, son alrededor de 12.000.000 que corresponden al hospital San Juan de Dios nos permite esto tener una tranquilidad por lo menos hasta fin de año para dotar de medicamentos, no nos ha llegado el recurso humano, seguimos atendiendo el centro de salud solamente 12 horas la día a pesar del compromiso que hubo de 24 horas al día”, ha recalcado.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Por su parte, ha recalcado que como Gobierno Municipal cumplieron con todas las contrapartes que les habían señalado pero aún así no tienen respuesta positiva.

“Como Municipio, como Gobernación, nosotros vamos a seguir insistendo que se cumplan estos compromisos, como contraparte estamos dando todo lo que se nos ha solicitado lamentablemente no existe el apoyo a la ciudad de Tarija, ni al departamento, son tres años que no ha habido el tema del crecimiento vegetativo en cuanto a recursos humanos y así como existen las deudas con el Gobierno Municipal también existen con la Gobernación“, ha indicado.

Fuente: http://lavozdetarija.com