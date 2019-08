Argentina: La guerra de los boca de urna arrancó temprano, números para todos los gustos

No habían pasado las 12 del mediodía cuando un primer «boca de urna», atribuido al kirchnerismo, hablaba casi de partido liquidado. Clarín fue advertido de la información por el llamado de un encuestador, que le atribuyó los datos a otro colega. Se refería a un analista que quedó en la memoria de los libros electorales por anunciar un triunfo del Frente para la Victoria, hace 10 años, que luego fue derrota. El nuevo pronóstico tenía otra particularidad, más allá del horario: se basaba en una presunta derrota ajustada del Frente de Todos en una provincia del interior, lo que, proyectado, implicaba que si perdía por poco ahí ganaba por mucho el resto. Así, temprano y con contundencia, arrancó la guerra de boca de urna, con amplia circulación en los whatsapp del círculo rojo y en las redes. El artículo 71 del Código Electoral Nacional establece la prohibición para «publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre»; o sea, las 21 de este domingo. Las redes, que no existían cuando se creó el Código, forman un vacío legal, por lo cual Twitter, Facebook e Instagram son un festival de pronósticos. Lo que tenés que saber hoy del oficialismo y la oposición. De lunes a viernes Recibir newsletter Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

En Twitter hay hasta cuentas con el nombre «Boca de Urna». Algunos usuarios, por decoro, hablan de los equipos de los que son fanáticos Alberto Fernández y Mauricio Macri (Argentinos Juniors y Boca) y ponen los números al lado. Otros no se toman ni esa delicadeza.

A partir del mediodía y en el lapso de sólo dos horas, Clarín vio cerca de una decena de predicciones. La mayoría vinculadas a la presidencial de estas PASO 2019, pero también circularon (circulan) tablas respecto a los comicios en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Salvo en este último caso, en el resto hay una disparidad enorme.

La mayor cantidad de los datos son atribuidos al Frente de Todos, donde buscarían transmitir una sensación de victoria temprana. En el oficialismo son más cautos. Aunque también, después de las 13, comenzaron a circular pronósticos que vinculan al Gobierno y que les darían mejor que los otros. «Los datos que circulan no son serios», respondió a este diario una fuente de Casa Rosada cuando se lo consultó por el tema.

Lo llamativo es que entre los tres bocas de urna presidenciales que presuntamente tiene el macrismo, hay diferencias en posiciones y porcentajes. ¿Interna oficialista por los boca de urna? Difícil de chequear.

Clarín también llamó a uno de los encuestadores cuyo nombre figura al tope de uno de esos presuntos boca de urna. Ese mismo analista había asegurado que no haría este tipo de estudios. Lo mismo repitió este domingo: «No tenemos info». ¿Los está haciendo y lo oculta a la prensa o dice la verdad y mienten los que le adjudican autoría? Difícil de chequear II.

Durante la semana, otro encuestador había contado a este diario que le habían llegado cuatro pedidos para hacer boca de urna. Pero que los cuatro habían sido rechazados por un alto presupuesto. «Un boca de urna nacional, bien hecho, puede costar entre 8 y 10 millones de pesos», aseguró.

La guerra de bocas de urna, en un punto, repite la tendencia de elecciones anteriores. Y también muestra disparidad para esta, como lo hicieron los sondeos previos a la elección.

Fuente: clarin.com