Caso Egüez: señalan a candidato del MAS por fraude en las Judiciales

El candidato a diputado en la circunscripción especial en Beni por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Cándido Nery, fue denunciado por fraude en las elecciones judiciales de 2017 y secuestro de la notaria Josefina Canchi. Un audio revelado el lunes compromete en ese caso al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Alberto Egüez, por instruir a un juez que cierre el proceso.

La información fue revelada ayer por la senadora Jeanine Áñez, de Unidad Demócrata (UD), quien recordó que el 3 de mayo de 2019 la notaria electoral de la comunidad beniana Misión Fátima presentó denuncia penal contra Nery, Rafael Saavedra, Juan Alberto Villazón y el primo hermano del magistrado del TSJ, Rolfy Egüez Florián.

“Me llamaron a la escuela. Cándido Nery Tayo me dijo si podían llevar las ánforas (con las actas de las elecciones judiciales del 3 de diciembre de 2017). Yo les dije que no, porque debía llegar la misma avioneta de la Corte Electoral que trajo las ánforas. De ahí Cándido Nery me dijo que ese señor, Rolfy Egüez Florián, era funcionario de la Corte Electoral”, dice parte de la declaración que hizo la notaria Canchi, a la que accedió Página Siete.

Pese a la gravedad del hecho, la denuncia fue rechazada el 31 de mayo de 2019 por el entonces juez primero en lo penal, Pedro Carvalho Ojopi.

En el audio revelado se escucha al magistrado Egüez instruir a Carvalho el cierre de ese caso y asegura al juez que la resolución de rechazo del caso sería respaldada por el Ministerio Público, ya que él hablaría con el fiscal general Juan Lanchipa.

En su declaración, Canchi relata que luego de ser amenazada la subieron a una avioneta y la trasladaron junto a las ánforas a Trinidad, pero en determinada parte del viaje, Rofly Egüez y Nery la despojaron de las actas y las modificaron con borrones. Canchi asegura que, según el recuento original, las elecciones judiciales en su región las ganó Mariana Montenegro -actual magistrada suplente de Egüez-, pero luego de las alteraciones ella quedó en segundo lugar.

La notaria afirma que Nery y Rolfy Egüez la retuvieron por dos días en un hotel y le prohibieron comunicarse con los miembros de la Corte Electoral. Para justificar los borrones en las actas, afirma que la obligaron a firmar unas notas de aclaración dando por ganador a Alberto Egüez.

En la declaración Canchi también nombra a otras autoridades como el Alcalde de Roboré y actuales asesores que trabajan en la Gobernación de Beni y el TSJ. La senadora Áñez pidió el martes el inicio de un juicio de responsabilidades contra Egüez.

Por su parte, Alberto Egüez negó haber influido en el cierre del caso y dijo que su voz había sido alterada en el audio que lo compromete. Ayer presentó una denuncia contra quienes resulten autores de calumnias, delitos informáticos y otros, en el Ministerio Público de Beni.

Página Siete / Carlos Quisbert / La Paz