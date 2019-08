Conozca a los candidatos uninominales de La Paz y El Alto

La mayoría de los postulantes formaron parte las juntas vecinales. También están los aspirantes que ejercen la abogacía.

CIRCUNSCRIPCIÓN 6

MAS-IPSP

Jesús Vera Plata

Presidente de las Juntas Vecinales del La Paz afines al MAS. Afirma que es abogado, máster en Derecho Civil.

Kareen Saavedra (suplente)

BOLIVIA DICE NO

Federico Apaza

Abogado de profesión. Ocupó cargos en su junta vecinal. Antes de sumarse a BDN, fue militante del MNR.

Conzuelo Soria (suplente)

COMUNIDAD CIUDADANA

Augusto Oblitas García

Es licenciado en Derecho y también cuenta con un título profesional en Ciencias de la Educación.

Alison Beyer (suplente)

MOVIMIENTO TERCER SISTEMA

Geovana Irusta Pinto

Es campeona reconocida a nivel nacional e internacional en la especialidad de marcha atlética.

Froilán Condori (suplente)

OTRAS AGRUPACIONES

MNR: Gabriela Godoy (T). Fernando Tarifa Laura (S).

UCS: Miguel Ángel Moncada Osorio (T). Hortencia Zuazo Ayala (S).

PDC: Mireya Alejandra Almonte Villacorta (T).

PAN-Bol: Pantaleón Martinian Ajata (T). Jannet Echeverría (S).

FPV: No registra candidato, según el TSE.

CIRCUNSCRIPCIÓN 7

MAS-IPSP

Jorge Terán Peñaranda

Es dirigente vecinal y representante de las comerciantes en San Miguel de la zona Sur de La Paz.

Martha Aruquipa (suplente)

BOLIVIA DICE NO

Guillermo Paz

Es administrador de empresas, tiene dos diplomados. Es activista hace 13 años y forma parte del movimiento Basta Ya.

Mónica Bernal (suplente)

COMUNIDAD CIUDADANA

Miguel Roca Sánchez

Es ingeniero civil y economista. Se dedicó a la infraestructura pública en Bolivia, Centroamérica y Caribe. Activista del 21F.

Celia Vargas (suplente)

MOVIMIENTO TERCER SISTEMA

María Coronel Limachi

Técnico en Marketing, Comunicación y Atención al cliente. Trabaja en desarrollo de mujeres líderes y emprendedoras.

César Lizárraga (suplente)

OTRAS AGRUPACIONES

MNR: Gonzalo Angles Vaca (T) Mirtha Delina Bustamante García (S).

UCS: Carlos Augusto Díaz Villanueva (T).

PDC: Luis Aparicio Delgado (T). María Camacho (S).

PAN-Bol: No registra candidato, según el TSE.

FPV: No registra candidato, según el TSE.

CIRCUNSCRIPCIÓN 8

MAS-IPSP​​​​​​

Cecilia Urquieta Pardo

Es abogada, fue directora de la Procuraduría, asesora legal del Ministro de Gobierno y Viceministra de Justicia.

William Zalles (suplente)

BOLIVIA DICE NO

Lourdes Chambilla

Se identifica como una mujer humilde y busca lograr “un cambio” con un trabajo de transparencia. Su suplente fue inhabilitada por el TSE

COMUNIDAD CIUDADANA

Lily Zurita

Es comunicadora social. Tiene más de 25 años de experiencia en comunicación institucional.

Fabricio Molina (suplente)

MOVIMIENTO TERCER SISTEMA

Santos Garzofino

Ingeniero civil de profesión, también imparte clases en diferentes universidades. Apoyó a juntas vecinales.

Mery Choquehuanca (S)

OTRAS AGRUPACIONES

MNR: Gastón Ignacio Aguilar Díaz (T). Mónica Cutile Aliaga (S).

UCS: Elsa Valdez Vargas (T).

PDC: No registra candidatura, según listas del TSE.

PAN-Bol: Royer Rodríguez Apaza (T).

FPV: No registra candidato, según el TSE.

CIRCUNSCRIPCIÓN 9

MAS-IPSP​​​​​​

Johana Paola Díaz

Militante y exdirigenta departamental de Juventudes del masismo. Es auxiliar contable de profesión.

Roberto Ojeda (suplente)

BOLIVIA DICE NO

Bladimir Machicao

Exdirigente de los “sin tierra” y miembro de la plataforma paceña “Bolivia dijo No”. Marchó desde Caracollo por el 21F.

Julia Cachi (suplente)

COMUNIDAD CIUDADANA

Julio Freddy Alanoca

Es egresado de la carrera de Derecho, microempresario y también se dedica a la actividad gremial.

Taira Ramos (suplente)

MOVIMIENTO TERCER SISTEMA

Rosario Mamani

Es técnico superior en Educación Parvularia y estudiante de cuarto año de la carrera de Derecho.

Ronal Escobar (suplente)

OTRAS AGRUPACIONES

MNR: Lenar Banegas Mantilla (T) Mariela Paredes Callisaya (S).

UCS: Miguel Quispe Callisaya (S).

PDC: No registra candidatura, según TSE.

PAN-Bol: No registra candidatura, según TSE

FPV: No registra candidato, según TSE.

CIRCUNSCRIPCIÓN 10

MAS-IPSP

María Alanoca Tinta

Es candidata en representación del sector gremial de La Paz. Es una mujer que se dedicó la vida sindical.

Zacarías Laura (suplente)

BOLIVIA DICE NO

Nelson Pereira Mamani

Es docente de la UPEA. En 2009 postuló para ser alcalde de El Alto por el frente político Alianza Social Patriótica.

Lidia Chachaqui (suplente)

COMUNIDAD CIUDADANA

El TSE habilitó a Fanny Nina,

pero renunció a su candidatura. El frente político tiene hasta septiembre para sustituir esa postulación.

Gary Sonco (suplente)

MOVIMIENTO TERCER SISTEMA

Fabiola Luque Aliaga

Abogada de profesión, además, es secretaria ejecutiva. En la actualidad, cursa la carrera

de Ciencias Políticas.

Pedro Miranda (suplente)

OTRAS AGRUPACIONES

MNR: Heriberta Layme Mamani (T). Idalgo Flores Felipe (S).

UCS: Edgar Condori Mamani (T).

PDC: No registra candidatura, según listas del TSE.

PAN-Bol: Benito Siñani Medina (T).

FPV: Juana Quenallata Condori (S).

CIRCUNSCRIPCIÓN 11

MAS-IPSP

Renán Cabezas Veizan

Ocupó el cargo de secretario de Transporte en el directorio de las juntas vecinales de la urbe alteña. Estudió Derecho.

Juana Iriarte (suplente)

BOLIVIA DICE NO

Guido Juan Rojas Lima

En las elecciones subnacionacionales de 2015 fue candidato para ser concejal del municipio paceño.

Gabriela Gonzales (suplente)

COMUNIDAD CIUDADANA

Pedro Patzy Callata

Es administrador de empresas y auditor financiero. Llegó a El Alto a sus 10 años de edad de Escoma (La Paz).

Alejandra Sánchez (suplente)

MOVIMIENTO TERCER SISTEMA

Esteban Alfredo Pati Pari

Es ingeniero petrolero, también formó parte de su junta vecinal, a la que apoyó en diferentes iniciativas.

Cristina Vino (suplente)

OTRAS AGRUPACIONES

MNR: Marianela Carrasco Calle (T). Mickail Ponce Mamani (S).

UCS: María Julieta Espinoza (T).

PDC: No registra candidatura, según listas del TSE.

PAN-Bol: No registra candidato, según el TSE.

FPV: Claudia Bilbao Espinoza (T) Marcelo Catari Yujra (S).

CIRCUNSCRIPCIÓN 12

MAS-IPSP

Sabina Condori Calle

Dirigente vecinal de la ciudad de El Alto. Su candidatura fue rechaza por un bloque del MAS de la urbe alteña.

Sandro Ramírez (suplente)

BOLIVIA DICE NO

Reanied Ramos Quispe

Es ama de casa, pero también tiene vida activa en la dirigencia vecinal de su zona. Nació en febrero de 1972.

Henry Almaza (suplente)

COMUNIDAD CIUDADANA

Paola Quiroga Quispe

Nació en la ciudad de El Alto, Tiene 28 años de edad, es ingeniera ambiental, egresada de la UMSA.

Milán Huanaco (suplente)

MOVIMIENTO TERCER SISTEMA

Ricardo Mamani Ortega

Es sociólogo, egresó de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Trabajó en diferentes entidades.

Martha Pérez (suplente)

OTRAS AGRUPACIONES

MNR: Sussy Vicente Magne (T).

UCS: Roberto Sánchez Apaza (T).

PDC: No registra candidatura, según listas del TSE.

PAN-Bol: No registra candidatura, según listas del TSE.

FPV: No registra candidato, según el TSE.

CIRCUNSCRIPCIÓN 13

MAS-IPSP

Félix Mayta Larico

También ocupó una secretaría en la Federación de Juntas Vecinales de El Alto afín al partido de Gobierno.

Fanny Mamani (suplente)

BOLIVIA DICE NO

José Chura Mamani

Fue ejecutivo de la UPEA y dirigente vecinal del sector norte de El Alto. Egresó de la carrera de Derecho.

Gladys Chino (suplente)

COMUNIDAD CIUDADANA

En proceso de consolidación.

En la lista de candidato habilitados del TSE no figura el candidato titular.

Leopoldo Choque

(suplente)

MOVIMIENTO TERCER SISTEMA

Pablo Merma Yujra

El candidato es de profesión sociólogo. Obtuvo su título de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

Jhanel Peña (suplente)

OTRAS AGRUPACIONES

MNR: No registra candidatura en la circunscripción.

UCS: No registra candidatura, según listas del TSE.

PDC: No registra candidatura, según listas del TSE.

PAN-Bol: No registra candidatura, según el TSE.

FPV: No registra candidato, según el TSE.

Fuente: Página Siete