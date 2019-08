Evo Morales prometió dejar el poder en 2025 pero la oposición no le cree y recuerda sus anteriores promesas incumplidas

El analista político y docente de la Universidad René Moreno, Daniel Valverde, considera que las declaraciones de Evo Morales, secundadas por las de García Linera, provocan ciertas dudas, ya que en el pasado anunciaron sus retiros de la política. «Sin embargo, es altamente probablemente que así ocurra, sea por cuestiones biológicas o porque políticamente se va acrecentando el desgaste relacionado con el ejercicio del poder. Se comienzan a mencionar a figuras jóvenes como alternativas de recambio. Es algo que antes no había ocurrido en el MAS y si son reelectos para 2025 completarán el récord de casi 20 años en el poder. No obstante, hay que tomar en cuenta que la política es adictiva y no se deja voluntariamente, si no te deja. Eso es cultural y pesan mucho los paternalismos. Incidirán también en la decisión de Evo el reordenamiento o la renovación del sistema de partidos en esta elección. El retiro hoy no pasa de ser un anuncio».