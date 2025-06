Diputado Urquidi denuncia que vuelo de BoA de España a Bolivia se cancela y pasajeros no saben cuándo saldrá

El vuelo debió salir este domingo, pero fue suspendido y luego de unas horas, cancelado. Los viajeros fueron este lunes al aeropuerto, pero cuando eran las 10:30 el avión aún no salía.

La pantalla con los vuelos que muestra que la salida de Madrid a Santa Cruz no tiene horario. Foto: diputado Enrique Urquidi

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Enrique Urquidi denunció que un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA), que debía partir el domingo desde Madrid hacia Santa Cruz, fue cancelado sin previo aviso y que los pasajeros desconocen cuándo podrán viajar.

“Se denuncia un nuevo incidente de BOA en Madrid con el vuelo OB0777 ya que a las 21:00 (hora española) del domingo 29/06/2025 el vuelo se retrasó una hora por que estaban «enfriando» la cabina, pasaron 2 horas con otra excusa, al final cancelaron el vuelo”, escribió Urquidi en su red social X.

En contacto con Brújula Digital a eso de las 10:30, Urquidi informó que el vuelo aún no salió del aeropuerto de Madrid con destino a Santa Cruz.

“Lo nuevo es que BoA los ha llevado nuevamente al aeropuerto de Madrid con la promesa de que el vuelo iba a salir a las 14:50 (hora española) y les acaban de comunicar que el vuelo ha tenido un nuevo retraso y un nuevo cambio de horarios y hasta el momento, los pasajeros no abordaron el avión”, dijo el diputado.

Una pasajera relató a Brújula Digital que el vuelo no despegó por “excusas de la aerolínea”.

“Empezaron diciendo que era retraso de una hora por que estaban ‘enfriando la cabina’, pasaron 2 horas y ahí fue otra excusa, era un problema técnico, nos tuvieron con eso hasta las 00:00 para que al final tipo 1:30 (hora española) nos cancelen el vuelo porque no pudieron solucionar problemas del motor. Nos trasladaron a un hotel y nos dijeron que se iba a realizar hoy (lunes) a las 13:00 (hora española) y nada hasta ahora”, dijo a este medio.

Los pasajeros se trasladaron esta tarde (en la mañana, en España) al aeropuerto con la idea de tomar el vuelo; sin embargo, esto no se concretó.

“Estuvimos hasta las 14:00 en el hotel porque nos dicen que el vuelo programado de las 13:00 no se ha llevado. Al llegar al aeropuerto, en las pantallas estaban que nuestro vuelo iba a salir a las 14:30 y no ha salido nunca, porque tenían que limpiar el avión, cargarle gasolina, cosas de protocolo. Nos dijeron que la nueva salida era a las 16:50, pero hasta ahora no hemos hecho el preembarque y seguimos esperando”, dijo a Brújula Digital a las 10:30 hora boliviana.

Según Urquidi, lo sucedido en Madrid refleja los problemas recurrentes que enfrenta la aerolínea estatal.

“Son deficientes los servicios porque no se hacen los mantenimientos a las aeronaves, luego los horarios no son cumplidos por esas cuestiones. Ahora, es un vuelo internacional y esto tiene estándares más rigurosos, pero las excusas que dan son totalmente fuera de lugar”, señaló el legislador.