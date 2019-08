Evo pide a Mesa que debata con Balcázar para aclarar denuncias por supuesta extorsión

El presidente Evo Morales, candidato a la reelección por el Movimiento Al Socialismo (MAS), emplazó al opositor Carlos Mesa a debatir con su antiguo aliado político Mauricio Balcázar para aclarar ante la población el desembolso de 1,2 millones de dólares que habría recibido de Gonzalo Sánchez de Lozada para formar un binomio presidencial en las elecciones de 2002.

De esa manera Morales respondió a los desafíos de debate que de forma insistente le lanzó Mesa, candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), que rechaza referirse a las denuncias de Balcázar, el exvocero y yerno de Sánchez de Lozada.

«Que vaya a debatir con el yerno de Sánchez de Lozada, ¿por qué no va a debatir con él? Yo debato con el pueblo. Seguramente quiere debatir, pero no vamos a caer en su juego, no lo vamos a hacer», dijo en una entrevista con El Deber difundida el domingo.

Mesa fue aliado y vicepresidente de Sánchez de Lozada (2002-2003), a quien sucedió tras la Masacre de Octubre Negro; en junio de 2005 dejó la silla presidencial agobiado por las demandas y protestas de la población.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Varias denuncias de supuesta corrupción y enriquecimiento ilícito erosionaron en las últimas semanas la figura de Mesa, también acusado de proteger a antiguos aliados políticos al quemar durante su presidencia informes sobre los denominados ‘gastos reservados’, favorecer la impunidad de los luctuosos hechos de octubre de 2003, recibir dinero de un excoronel vinculado al narcotráfico, además de las irregularidades sobre un supuesto fondo de 10 millones de dólares para su campaña electoral, como reveló su exvocero Diego Ayo.

«Claro, que aclare sus cosas: por qué no paga sus impuestos, por qué usó plata de narcotraficantes, por qué usó plata de gastos reservados. Ahora me doy cuenta por qué quemó los gastos reservados, su nombre estaba ahí. ¿Cómo un político que no es íntegro va a debatir con Evo Morales?», cuestionó Morales.

Fuente: (ABI)