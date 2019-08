Fisioterapeuta Omar Rocha le reclama a Bolívar al menos Bs 1.000.000

Por 29 años de servicios, Bolívar tiene una deuda de al menos 1.000.000 de bolivianos de indemnización que reclama el fisioterapeuta Omar Rocha, a quien dio de baja a comienzo de temporada, un monto que podría crecer por otros ítems.

Luego de meses de conversaciones sin hallar entendimiento entre las partes, el caso se maneja ahora por la vía judicial, según la Ley del Trabajo.

“Propuse acercamientos para arreglar, pero no se dio. Ni el sueldo de enero me cancelaron. Me hicieron dos propuestas en lo económico que ni siquiera se acercaron a la liquidación que me dieron en el Ministerio de Trabajo. Nos reunimos y después no se volvieron a contactar, por lo que me vi obligado a reclamar mediante proceso lo que por derecho me corresponde, porque yo también tengo obligaciones y responsabilidades, ya que tengo un familia que atender”, dijo Rocha ayer.

BAISA SRL, la empresa que administra a la Academia, hizo una propuesta de pagarle un máximo de 75.000 dólares, unos 500.000 bolivianos, la mitad de la indemnización calculada por las autoridades del Ministerio de Trabajo.

“Es una lástima que el club no valore al profesional boliviano. En mi caso, por lo que significa para mí la institución, siempre mostré el deseo de conciliar y llegar a un arreglo, pero ellos (los encargados de la administradora) quieren dar montos menores, por eso decidí seguir el proceso como lo hicieron otros profesionales”.

En ese monto de 1.000.000 de bolivianos no está aún otro referido a trabajos en fines de semana, feriados y horas extras, que pueden incrementar considerablemente la deuda.

La Razón / Jaime Ayllón / La Paz